Оставшийся вне Матча восходящих звёзд Хейз предложил НБА заняться с ним оральным сексом

Новобранец «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хейз выразил сильное разочарование из-за непопадания в состав на Матч восходящих звёзд НБА, который состоится в рамках звёздного уикенда лиги.

19-летний спортсмен записал видеообращение, в котором нецензурно высказался об НБА. В частности, баскетболист предложил лиге «заняться с ним оральным сексом». Хейз также выразил надежду, что эту запись увидят те, от кого зависело решение о его невключении в команду.

В текущем сезоне Хейз сыграл за «пеликанов» в 45 матчах, набирая в среднем 8,5 очка, делая 4,5 подбора и одну передачу.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проведут церемонию памяти Брайанта на домашнем матче НБА.