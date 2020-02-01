Оставшийся вне Матча восходящих звёзд Хейз предложил НБА заняться с ним оральным сексом

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Новобранец «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хейз выразил сильное разочарование из-за непопадания в состав на Матч восходящих звёзд НБА, который состоится в рамках звёздного уикенда лиги.
Оставшийся вне Матча восходящих звёзд Хейз предложил НБА заняться с ним оральным сексом
  • Reuters

19-летний спортсмен записал видеообращение, в котором нецензурно высказался об НБА. В частности, баскетболист предложил лиге «заняться с ним оральным сексом». Хейз также выразил надежду, что эту запись увидят те, от кого зависело решение о его невключении в команду.

В текущем сезоне Хейз сыграл за «пеликанов» в 45 матчах, набирая в среднем 8,5 очка, делая 4,5 подбора и одну передачу.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проведут церемонию памяти Брайанта на домашнем матче НБА.

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