«Лейкерс» проведут церемонию памяти Брайанта на домашнем матче НБА

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Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блейзерс» состоится церемония, посвящённая погибшей легенде баскетбола Коби Брайанту.
«Лейкерс» проведут церемонию памяти Брайанта на домашнем матче НБА
  • Reuters
  • © Sandy Hooper-USA TODAY Sports

Как сообщает журналист USA Today Сэнди Хупер, сотрудники арены «Лейкерс» на каждое сиденье арены, вмещающей порядка 20 тыс. зрителей, заранее положили по майке с фамилией Коби Брайанта. Маек два типа — с номером 8, под которым баскетболист выступал с 1996 по 2006 год, и с номером 24, под которым Брайант отыграл вторые десять лет своей карьеры вплоть до ухода из спорта в 2016 году. Также перед матчем запланирован показ короткометражного фильма «Дорогой баскетбол», за который Брайант получил «Оскар».

41-летний баскетболист и его 13-летняя дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолёта.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс сделал татуировку в память о Коби Брайанте.

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