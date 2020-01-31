«Лейкерс» проведут церемонию памяти Брайанта на домашнем матче НБА

Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блейзерс» состоится церемония, посвящённая погибшей легенде баскетбола Коби Брайанту.

Как сообщает журналист USA Today Сэнди Хупер, сотрудники арены «Лейкерс» на каждое сиденье арены, вмещающей порядка 20 тыс. зрителей, заранее положили по майке с фамилией Коби Брайанта. Маек два типа — с номером 8, под которым баскетболист выступал с 1996 по 2006 год, и с номером 24, под которым Брайант отыграл вторые десять лет своей карьеры вплоть до ухода из спорта в 2016 году. Также перед матчем запланирован показ короткометражного фильма «Дорогой баскетбол», за который Брайант получил «Оскар».

41-летний баскетболист и его 13-летняя дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолёта.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс сделал татуировку в память о Коби Брайанте.