Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку в память о Коби Брайанте.

Как сообщает TMZ, Джеймс на левой ноге набил «чёрную мамбу» — именно такое прозвище было у Брайанта. Под изображением также размещена надпись, содержание которой было трудноразличимо под защитной плёнкой.

Отмечается, что партнёр Джеймса по «Лейкерс» Энтони Дэвис также посетил тату-мастера. Предполагается, что он тоже увековечил на своём теле память о Брайанте.

Джеймс и Брайант выступали вместе за сборную США на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах, приведя команду к золотым медалям. Брайант завершил карьеру в 2016 году, Джеймс перешёл в «Лейкерс» в 2018-м.

41-летний Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.

Ранее сообщалось, что НБА изменила формат проведения Матча всех звёзд в честь Коби Брайанта.