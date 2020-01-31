НБА изменила формат проведения Матча всех звёзд в честь Коби Брайанта

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила об изменениях в формате проведения Матча всех звёзд 2020 года.
НБА изменила формат проведения Матча всех звёзд в честь Коби Брайанта
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, первые три четверти матча будут начинаться со счёта 0:0, и команды будут сражаться за победу в каждой из них, а перед началом четвёртой четверти будет исключён отсчёт времени и будет установлена окончательная отметка, которая определит победителя матча.

Финальная отметка будет сформирована путём сложения всех набранных за три четверти очков каждой из команд и прибавления 24 очков к результату лидирующей команды — в честь игрового номера Коби Брайанта.

69-й в истории Матч всех звёзд пройдёт 16 февраля в Чикаго на арене «Юнайтед-центр».

Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее стали известны имена резервистов на Матч всех звёзд НБА.

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