Стали известны имена резервистов на Матч всех звёзд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила имена игроков, попавших в список резервистов на Матч всех звёзд 2020 года.

В резерв сборной Восточной конференции вошли: Джимми Батлер и Бэм Адебайо (оба — «Майами Хит»), Кайл Лаури («Торонто Рэпторс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»).

В запас команды Западной конференции попали Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»), Дэмиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Донован Митчелл и Руди Гобер (оба — «Юта Джаз»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

Драфт команд, который проведут капитаны Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» и Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс», состоится 6 февраля.

69-й в истории Матч звёзд пройдёт 16 февраля в Чикаго на арене «Юнайтед-центр».

Ранее стали известны стали известны стартовые пятёрки на Матч всех звёзд НБА.