Стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд НБА

Короткая ссылка
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила стартовые пятёрки на Матч звёзд 2020 года.
Стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд НБА
  • Reuters

Капитаном сборной Восточной конференции стал лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В стартовую пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

Капитаном команды Западной конференции стал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В пятёрку также вошли Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

69-й в истории Матч звёзд состоится 16 февраля в Чикаго, на арене «Юнайтед-центр».

Ранее сообщалось, что первый номер драфта-2019 установил рекорд в дебютном матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить