Стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд НБА
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Капитаном сборной Восточной конференции стал лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В стартовую пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).
Капитаном команды Западной конференции стал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В пятёрку также вошли Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
69-й в истории Матч звёзд состоится 16 февраля в Чикаго, на арене «Юнайтед-центр».
Ранее сообщалось, что первый номер драфта-2019 установил рекорд в дебютном матче НБА.