Стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила стартовые пятёрки на Матч звёзд 2020 года.

Капитаном сборной Восточной конференции стал лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В стартовую пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

Капитаном команды Западной конференции стал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В пятёрку также вошли Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

69-й в истории Матч звёзд состоится 16 февраля в Чикаго, на арене «Юнайтед-центр».

Ранее сообщалось, что первый номер драфта-2019 установил рекорд в дебютном матче НБА.