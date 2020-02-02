Победы на характере: как Джокович и Кенин выиграли Australian Open

В Мельбурне завершился первый в сезоне теннисный турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. Новак Джокович обыграл в финале Доминика Тима и одержал восьмую победу на этом мейджоре. Титул в женском одиночном разряде завоевала родившаяся в Москве Софья Кенин, никогда прежде не доходившая даже до четвертьфинала турниров Большого шлема. Она взяла верх над Гарбинье Мугурусой.

Полезная тренировка с Сафиным

Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он обыграл Доминика Тима, став таким образом 17-кратным триумфатором турниров Большого шлема. Сербский теннисист заодно вернул себе статус первой ракетки мира и стал третьим теннисистом после Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, который выиграл восемь титулов на одном мейджоре.

Перед финальной игрой стало известно, что чемпионский кубок победителю вручит Марат Сафин, сам выигрывавший его в 2005 году. Возможно, ради удачи именно с россиянином Джокович провёл тренировку утром перед встречей с Тимом. К слову, Сафин является одним из редких игроков, которого серб не успел обыграть за свою карьеру, хотя они сходились на одном корте дважды.

Также по теме Победа Джоковича над Федерером и сенсационный успех Кенин: итоги 11-го дня Australian Open Новак Джокович в трёх сетах обыграл Роджера Федерера и восьмой раз в карьере пробился в финал Australian Open. 21-летняя американка...

Джоковичу действительно поначалу везло — он рано повёл с брейком в первом сете и отнял много сил у Тима, пока тот старался сравнять счёт. Австриец своего добился, но сразу же отдал подачу снова, после чего серб повёл по сетам. Только в двух случаях из 68 он после такого начала терпел поражения.

Второй сет разительно отличался от первого. Тим стал очень опасен на приёме и с третьей попытки сделал брейк, поведя со счётом 3:1. Джоковичу пришлось догонять, в чём он быстро преуспел. Но в девятом гейме сербского теннисиста наказали за задержку времени при подаче. Он был лишён первой попытки и как раз в этот момент дрогнул. Тим без труда сделал брейк и успешно подал на сет. На этом австриец не остановился — он выиграл ещё четыре гейма, после чего повёл по партиям. Впервые с US Open 2014 года игрок, не выигрывавший турнир Большого шлема, оказался так близок к титулу.

Но в четвёртом сете Джокович вернулся. Он повёл со счётом 30:0 в девятом гейме и дождался двойной ошибки от Тима, после чего легко сделал брейк и подал на партию. Инициатива вернулась к действующему чемпиону Australian Open, который воплотил её в трёх подряд выигранных геймах пятого сета. Хотя в игре Тима не было провалов или какого-то просевшего компонента, Джокович просто был сильнее и мощнее его. С начала сезона сербский теннисист выиграл 13-й матч подряд и остался непобедимым в финалах Australian Open, приняв трофей из рук Сафина. Вот уже на протяжении 15 лет подряд Джокович выигрывает как минимум один турнир за сезон.

The king has returned 👑



After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Волевая победа Кенин

Впервые в истории победу на Открытом чемпионате Австралии одержала родившаяся в Москве теннисистка. Правда, представляет она не Россию, а США, где она на следующей неделе будет первой ракеткой страны. Речь идёт о 21-летней Софье Кенин, обыгравшей в трёх сетах финала двукратную победительницу турниров Большого шлема Гарбинье Мугурусу из Испании.

Для двух теннисисток это была лишь вторая встреча на корте после победного для Кенин матча на прошлогоднем турнире в Пекине. В отличие от той игры, американской спортсменке стартовать с выигранного сета не удалось. Мугуруса затратила немало усилий, чтобы сделать брейк уже в третьем гейме, после чего Кенин героически отыгралась с 0:40 в седьмом и сравняла счёт. Но испанка сделала ещё один рывок, и первая партия осталась за ней.

Во втором сете Кенин заиграла безупречно — она почти полностью исключила ошибки из своей игры, отдав сопернице всего четыре очка. Американка рано повела с брейком и своего преимущества не упускала, пока не был зафиксирован счёт 6:2.

В третьей партии Мугуруса так и не нашла, чем ответить. После четырёх сыгранных геймов она вела со счётом 40: на чужой подаче, но Кенин незамедлительно ответила тремя сильными ударами с задней линии, эйсом и ещё одним активно выигранным розыгрышем. После этого испанка уже не сопротивлялась, а быстрее приблизить Кенин к её первому титулу на мейджорах помогали собственные ошибки — всего Мугуруса в последнем сете отдала сопернице целых 17 очков.

Кенин стала самой молодой победительницей Australian Open со времён триумфа Марии Шараповой в 2008 году. Также за последние три года она стала уже четвёртой теннисисткой, выигравшей мейджор без выхода хотя бы в четвертьфинал на каком-либо предыдущем. Вдобавок ко всему, Кенин поднимется на седьмую строчку в рейтинге WTA, хотя прежде её лучшей позицией была 12-я.

«В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой ещё не раз сыграли в финалах. Моя мечта осуществилась. Это очень эмоциональный момент. Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я поздравляю папу, с которым мы так упорно работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч», — сказала Кенин после победы.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020pic.twitter.com/HU8mijCbTh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Быстрый третий титул

Чемпионками Australian Open в женском парном разряде стали венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович. Они в третий раз совместными усилиями одержали победу на турнире Большого шлема, а в Австралии добились второго успеха за карьеру.

Финальный матч в этом виде соревнований должен был стать максимально зрелищным — впервые за десять лет до него добрались первые две сеяные пары. Вторым номерам Бабош и Младенович противостояли первые ракетки турнира Се Шувэй из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова.

Однако игра не оправдала ожиданий. Уже спустя 72 минуты после начала победитель был определён. Теннисистки из Венгрии и Франции уступили ещё меньше геймов, чем в их предыдущей встрече на Итоговом турнире прошлого сезона, — всего лишь три. Утешением для Се и Стрыцовой должно быть то, что на следующей неделе они всё равно займут две верхние строчки парного рейтинга WTA.

По стопам Новотной

Победу в смешанном парном разряде одержали посеянные под пятым номером чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич. В финале они обыграли более именитый дуэт Бетани Маттек-Сандс из США и Джейми Маррея из Великобритании, которые на двоих имеют 16 титулов в парном теннисе на турнирах Большого шлема.

Для Крейчиковой финал в миксте стал 15-м матчем на Australian Open. Ранее она через квалификацию дошла до второго круга в одиночном разряде и добралась до полуфинала в паре с Катержиной Синяковой. Именно её игра в решающий момент финала помогла добиться успеха. После проигранного первого сета, который Маттек-Сандс и Маррей закончили четырьмя выигранными геймами подряд, Крейчикова на приёме помогла дважды сделать брейк во второй партии и перевести матч на чемпионский тай-брейк. В нём американcко-британский дуэт сумел набрать всего одно очко.

Крейчикова защитила титул чемпионки Australian Open в миксте, став первой за 31 год теннисисткой, кому это удалось. Последней это удавалось её соотечественнице Яне Новотной — бывшему тренеру чешки, которая в 2017 году скончалась от рака, не дождавшись главных успехов своей подопечной. Мектич же отпраздновал первую победу на турнирах Большого шлема.

🏆🏆@B_Krejcikova/@NMektic capture a first team Grand Slam title defeating Mattek-Sands/Murray 5-7 6-4 [10-1].



Krejcikova successfully defends her mixed doubles crown while Mektic wins a maiden Slam trophy.#AusOpen | #AO2020pic.twitter.com/42zPrUfjaY — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Конец австралийской сказки

Прошлогодний партнёр Крейчиковой по миксту не остался в этом году без титула. Американец Раджив Рам вместе с британцем Джо Солсбери стал победителем Australian Open в мужском парном разряде. Оба они прежде не добивались таких успехов в этой дисциплине тенниса. Особенно долго этого ждал Рам — до этого у него было 57 неудачных попыток выиграть турнир Большого шлема в паре, что является рекордом для Открытой эры.

В финале Рам и Солсбери обыграли обладателей уайлд-кард Макса Парселла и Люка Сэвилла — единственных представителей Австралии, которым удалось пробиться в финал домашнего мейджора в этом году. Турнирный путь Парселла и Сэвилла напоминал настоящую сказку — прежде они имели на двоих всего три победы в парном разряде на турнирах ATP, но в Мельбурне смогли добраться до финала, чего ещё никто из обладателей уайлд-кард не делал.

Но в решающем матче австралийцы не смогли оказать сопротивление 11-м сеяным Раму и Солсбери. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2 в пользу дуэта из США и Великобритании. Свою победу 35-летний Рам посвятил отцу, который скончался от рака в апреле 2019-го.