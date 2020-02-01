Кенин заявила, что осуществила свою мечту после победы на Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась эмоциями после победы над испанкой Гарбинье Мугурусой в финале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.

«В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой ещё не раз сыграли в финалах. Моя мечта осуществилась. Это очень эмоциональный момент», — сказала 21-летняя спортсменка после игры.

По словам Кенин, она усердно трудилась для достижения своей мечты. Она также подчеркнула, что Открытый чемпионат Австралии является её любимым турниром.

«Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я поздравляю папу, с которым мы так упорно работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч», — добавила Кенин.

Кенин обыграла Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Для американки это первый трофей на турнире Большого шлема в карьере.

Ранее Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open.