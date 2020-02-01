Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open

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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
  • Reuters

«Софья, поздравляю, ты провела не только очень хороший финал, но и отличный турнир», — сказала Мугуруса после игры.

Она также извинилась перед своей командой, без которой, по её словам, она бы не дошла  до финала. Кроме того, испанка поблагодарила своих друзей за поддержку.

«Этот корт придавал мне энергии, мне очень нравится играть здесь. Спасибо всем болельщикам!» — добавила Мугуруса.

В финале Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Ранее сообщалось, что Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Марии Шараповой.

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