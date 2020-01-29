Неудача Павлюченковой, первый полуфинал Зверева и поражение на тай-брейках Надаля: итоги десятого дня Australian Open

Анастасия Павлюченкова закончила выступление на Открытом чемпионате Австралии, потерпев поражение от Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале. Доминик Тим выбил из борьбы Рафаэля Надаля исключительно благодаря тай-брейкам и сыграет за выход в финал с Александром Зверевым. Между тем российские теннисисты продолжают бороться только за титулы в юниорских соревнованиях.

Последняя из россиян

Четвертьфинал турниров Большого шлема так и остаётся непреодолимым барьером для Анастасии Павлюченковой. На нынешнем Открытом чемпионате Австралии она повторила прошлогодний результат и в шестой раз попыталась пробиться в четвёрку сильнейших на мейджорах, но снова не смогла. Российская теннисистка потерпела поражение от бывшей первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы со счётом 5:7, 3:6.

Испанская спортсменка была одной из тёмных лошадок Australian Open. За свою карьеру она побеждала и на «Ролан Гарросе», и на Уимблдоне, но в последние годы не демонстрировала выдающихся результатов, а к моменту приезда в Мельбурн и вовсе оказалась на 32-м месте в рейтинге WTA, не получив при этом посев.

Тем не менее на этот раз Гарбинье обыграла подряд двух соперниц из первой десятки мирового рейтинга — Элину Свитолину и Кики Бертенс, — причём каждой она отдала не больше трёх геймов за сет.

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Павлюченкова смогла навязать Мугурусе борьбу в первом сете. Россиянка дважды выходила вперёд с брейком, но каждый раз испанке удавалось отыгрываться. В конце партии у 30-го номера посева начались проблемы с подачей: она совершила три двойные ошибки, когда пыталась продолжить борьбу при счёте 5:6, но в итоге сет остался за бывшей первой ракеткой мира.

Вскоре Павлюченкова попыталась начать всё сначала — вновь она взяла гейм на подаче Мугурусы, но с тех пор российской теннисистке не удалось заработать даже брейк-пойнт. Испанка же не только отыгралась, но и избежала необходимость выигрывать седьмой гейм.

Мугуруса вышла в полуфинал мейджора в пятый раз за карьеру и впервые на Australian Open. После турнира она вернётся в двадцатку рейтинга WTA, а Павлюченкова, потеряв три позиции, опустится на 33-е место, хотя свои прошлогодние очки она защитила.

После игры организаторы Australian Open отметили достоинства россиянки, назвав её самой талантливой теннисисткой, которая ни разу за карьеру не поднималась в топ-10. При этом Павлюченкова одержала верх над 34 соперницами из элиты и завоевала за карьеру 12 титулов, однако на турнирах Большого шлема проклятие четвертьфиналов продолжает преследовать её.

See you in the semis 👋@GarbiMuguruza

books a date with Halep in a first #AusOpen final four as she upends Pavlyuchenkova 7-5 6-3.#AO2020pic.twitter.com/L5F3y5GKC8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Быстрая победа Халеп

Соперница Мугурусы меж тем определилась уже давно. Симона Халеп потратила всего лишь 53 минуты на то, чтобы обыграть эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:1 и в восьмой раз за карьеру стать полуфиналисткой турниров Большого шлема.

Контавейт начала матч с того, что под ноль выиграла гейм на своей подаче, но дальше игра проходила под диктовку Халеп. 78% её первых подач приносили очки, и с таким показателем у эстонки не было никаких шансов переломить ход поединка. Четвёртая ракетка мира, которая вскоре поднимется на второе место, допустила лишь десять невынужденных ошибок и сделала пять брейков за матч, что позволило ей быстро покинуть корт и отправиться отдыхать перед полуфиналом.

Near Perfect 👏@Simona_Halep remains undefeated against Kontaveit as she dominates 6-1 6-1 in a speedy 53 minutes to reach her second final four in Melbourne.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/vyoQgO2IUq — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Первая победа Зверева

Александру Звереву наконец-то удалось пробиться в полуфинал турнира Большого шлема. За свою карьеру немецкий теннисист успел выиграть несколько «Мастерсов», одержать победу на Итоговом турнире, подняться на третье место в рейтинге ATP, но, как и Павлюченкова, он доходил лишь до четвертьфиналов мейджоров, причём только на «Ролан Гарросе». Теперь он вошёл в четвёрку лучших на Australian Open, обыграв Стэна Вавринку.

Перед приездом в Мельбурн Зверев провально выступил на ATP Cup, запомнившись лишь гневной тирадой в адрес отца и тренера, но за две недели 22-летний игрок успел подготовиться должным образом. До четвертьфинала Australian Open он добрался максимально быстро, не проиграв ни одного сета.

Но во встрече с Вавринкой Зверев внезапно сбавил ход. В первом сете теннисист с русским корнями проиграл первые четыре гейма и уступил со счётом 1:6. Причём преградивший путь в четвертьфинал Даниилу Медведеву швейцарец уступил всего три очка на своей подаче.

Во второй партии так легко ему уже не было: Зверев сократил длину розыгрышей, и такой силовой вариант тенниса не подошёл Вавринке. Вскоре Стэн начал уступать и на своей подаче, Зверев же больше не проваливался в этом компоненте игры.

Так он выиграл три следующих сета, затратив на выход в следующий раунд чуть больше двух часов. Победителю Australian Open 2014 года удавалось лишь отыграться с нескольких сетболов, которые рано или поздно всё равно были реализованы. Зверев стал первым немецким теннисистом в полуфинале мейджора со времён Томми Хааса на Уимблдоне-2010.

Grand Slam semifinalist ✅@AlexZverev comes from a set down to def. Stan Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 to advance to his maiden #AusOpen semifinal.#AO2020pic.twitter.com/OhexMEEySH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Вылет Надаля на радость Джоковичу

Встречи Рафаэля Надаля и Доминика Тима обычно становятся главными событиями грунтового сезона — на этом покрытии они провели 12 очных поединков из 13. В этом же сезоне их пути пересеклись уже в четвертьфинале Australian Open. Никогда прежде Тим не обыгрывал испанца на турнирах Большого шлема, но с шестой попытки всё-таки смог добиться этого и составить компанию Звереву.

Поначалу Надаль контролировал ход поединка — он сделал брейк при счёте 4:3, взяв под ноль подачу соперника благодаря смелой игре у сетки. Но Тим кардинально сменил тактику, предложив подолгу разыгрывать мячи, что быстро утомило экс первую ракетку мира. Австриец отыграл сетбол и добился перевода партии на тай-брейк, в котором испанец выиграл всего три очка.

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Второй сет проходил практически по тому же самому сценарию. По ходу партии испанец возмущался действиями судьи, которая выписала ему предупреждение за задержку подачи, но вовремя взял себя в руки и избежал штрафных очков. В концовке уже Надаль избежал сетбола и предложил разыграть укороченный гейм, но снова потерпел в нём поражение — 19-кратный чемпион мейджоров сравнял счёт после четырёх проигранных очков только для того, чтобы Тим выиграл ещё три.

За всю карьеру Надаль ни разу не побеждал на харде после двух проигранных сетов, а последний подобный случай на другом покрытии датируется 2007 годом. Печальную для себя статистику испанец попытался исправить в третьей партии. Взять подачу соперника долго никому не удавалось, но Надаль всё-таки сделал спасительный брейк в десятом гейме.

Тим прибавил на приёме в следующей партии, благодаря чему даже имел шанс подать на матч, но череда из четырёх ошибок подвела его. Снова соперники добрались до тай-брейка — и снова Надалю это не сулило ничего хорошего. Хоть он и отыграл два матчбола, с третьим он не справился и впервые в жизни проиграл на трёх тай-брейках.

Австрийский теннисист за последние 12 месяцев семь раз обыгрывал теннисистов «большой тройки», но встретиться ещё с кем-то из неё в Мельбурне сможет только в случае победы над Зверевым. Для Новака Джоковича, который в другом полуфинале сыграет с Роджером Федерером, вылет Надаля означает, что он сможет перехватить звание первой ракетки, если завоюет восьмой титул на Australian Open.

THIEM's Time To 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓮!



After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020pic.twitter.com/lWuZXBzNmt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Юниоры в четвертьфинале

Впервые с Открытого чемпионата США 2017 года на юниорском турнире Большого шлема российские теннисисты вышли в четвертьфинал одновременно и в мужском одиночном разряде, и в женском.

В среду барьер третьего круга преодолел Егор Агафонов. На тай-брейке третьего сета он обыграл чеха Мартина Крумиха. В юниорском рейтинге россиянин занимает 80-е место в мире, что делает его самым низкорейтинговым игроком, дошедшим до четвертьфинала Australian Open. Дальше ему предстоит встретиться с 12-м сеяным Карлисом Озолиньшем из Латвии.

Продолжает борьбу и Полина Кудерметова — сестра Вероники Кудерметовой, занимающей 40-е место в рейтинге WTA. Она одержала верх над француженкой Обан Дроге, у которой уже есть опыт игры в основной сетке парного разряда на «Ролан Гарросе». Кудерметова-младшая проиграла один сет всухую, но в итоге всё-таки смогла победить. Следующей соперницей посеянной под восьмым номером россиянки будет китаянка Бай Чжуосюань.