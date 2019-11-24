Новая вершина Федерера: в Мексике установлен рекорд посещаемости теннисных матчей

Матч между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым побил рекорд посещаемости в истории тенниса. Зрителями выставочной встречи, прошедшей на арене «Пласа Мехико» в Мексике, стали 42 517 человек. Игра завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу экс первой ракетки мира. Предыдущий рекорд составлял 35 681 человека и был установлен американкой Сереной Уильямс и бельгийкой Ким Клейстерс в 2010 году.

Пока сильнейшие сборные планеты сражаются в Мадриде за главный трофей обновлённого Кубка Дэвиса, в Мехико состоялось не менее значимое событие. Выставочный матч между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым побил рекорд посещаемости в истории тенниса. За встречей одних из лучших спортсменов современности наблюдало 42 517 человек.

Игра состоялась на крупнейшей в мире арене для корриды «Пласа Мехико». Спортивное сооружение было открыто в 1946 году. За свою более чем полувековую историю оно становилось центром большого количества значимых для культурной и социальной жизни страны событий. Однако чаще всего оно использовалась по своему прямому назначению — для популярного в странах Латинской Америки боя быков.

Первый за всё время существования арены теннисный матч прошёл по достаточно традиционному для товарищеских встреч сценарию. Сначала соперники обменялись выигранными сетами, а в заключительной партии после упорной борьбы победу одержал Федерер — 3:6, 6:4, 6:2.

Расслабленная обстановка подобных противостояний, когда спортсмены имеют возможность общаться и даже шутить со зрителями и друг с другом, и в этот раз способствовала возникновению большого количества забавных ситуаций. Так, на подаче Зверева при счёте 4:4 во второй партии один из болельщиков решил признаться в любви Федереру. Его поддержали остальные зрители, и трибуны захлестнула волна оваций. Немец не стал обижаться на тёплое проявление чувств по отношению к сопернику, а лишь поинтересовался, любит ли кто-нибудь его.

#FedererxESPN y Zverev disfrutaron del partido en México. 🇲🇽🙌



Y nos regalaron estos grandes momentos junto a @Telcel. 🎾#LaRedDeTusEmocionespic.twitter.com/UpZXmWMrW1 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 24, 2019

Рауль Зурутуза, глава Федерации тенниса Мексики, под чьей эгидой проходил матч, отметил значимость визита Федерера в Мексику. В свою очередь, ещё один представитель оргкомитета Энрике Диас поделился впечатлениями от процесса проведения столь необычного события.

«Роджер — величайший теннисист. Для нас это огромное удовольствие, большая честь, вызов и стимул двигаться дальше. Что касается препятствий, с которыми нам пришлось столкнуться, то в нашем распоряжении было мало времени, а теннисисты очень осторожны, поэтому было необходимо продумать каждую деталь», — приводит слова Диаса Tennis World USA.

Своими эмоциями после исторического события поделились и его непосредственные участники. Федерер подчеркнул, что победа является для него приятным бонусом в каждом матче, однако важнее всего получить удовольствие от самой игры.

«Я не был в Мексике 23 года, какая ошибка! Это был невероятный опыт в столь прекрасной стране. Для нас обоих и лично для меня выступление перед такой чудесной публикой имело огромное значение. Это был исторический день. Обещаю, что мне не понадобится ещё 23 года, чтобы вернуться», — рассказал Федерер Tennis World USA.

Кроме того, он обратился к зрителям, благодаря которым это достижение стало реальностью.

«Совершенно волшебный вечер в Мехико. Спасибо всем 42 517 зрителям, которые пришли и помогли установить новый мировой рекорд. Да здравствует Мексика», — написал швейцарец на своей странице в Instagram.

В свою очередь, Зверев отдал должное сопернику. Он рассказал, что швейцарец всегда являлся для него кумиром и сыграл большую роль в процессе его становления как теннисиста.

«По объективным причинам за его матчами интереснее наблюдать, чем за игрой Рафаэля Надаля или Новака Джоковича. Я знаю его лично, и он замечательный человек. То, что он делает на корте и за его пределами, невозможно повторить. У него, пожалуй, лучшие удары, а что он делает с мячом, как выполняет укороченные, резаные — разнообразие действий, видение игры!» — восхитился немец.

Предыдущий рекорд посещаемости теннисных матчей принадлежит встрече между бельгийкой Ким Клейстерс и американкой Сереной Уильямс, которая состоялась 8 июля 2010 года в Брюсселе. Тогда на трибунах футбольного стадиона имени короля Бодуэна присутствовал 35 681 зритель.

Федерер уже задумывается о том, чтобы в скором времени побить собственное достижение. Он заявил, что в феврале 2020 года намерен провести товарищеский матч на 55-тысячном стадионе в Кейптауне. Его соперником станет действующая первая ракетка мира Рафаэль Надаль. В рамках масштабного события состоится и парная встреча, в которой швейцарец объединится с предпринимателем Биллом Гейтсом, а испанец — с южноафриканским актёром Тревором Ноа.