Убедительное начало: сборная России по теннису обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису начала выступление на обновлённом Кубке Дэвиса с победы над Хорватией с общим счётом 3:0. Андрей Рублёв взял верх над Борной Гойо, а Карен Хачанов оказался сильнее Борны Чорича. Парная встреча также завершилась триумфом подопечных Шамиля Тарпищева, возглавивших группу B. Их следующим соперником станет Испания.

Лёгкая победа Рублёва и непростая — Хачанова

В преддверии обновлённого Кубка Дэвиса россияне лишились главного козыря — Даниил Медведев завершил сезон после неудачного выступления на итоговом турнире ATP. Капитан национальной команды Шамиль Тарпищев поддержал его решение, в то же время отметив, что без своего лидера команда вряд ли сможет рассчитывать на высокий результат. В отсутствие пятой ракетки мира защищать честь страны предстояло Карену Хачанову, Андрею Рублёву и Евгению Донскому.

Стоит отметить, что действующие чемпионы Кубка Дэвиса хорваты также подошли к соревнованиям не в лучшем составе. Лучший теннисист Хорватии Марин Чилич был вынужден отказаться от участия в связи с травмой колена. Его место занял 281-я ракетка мира, 21-летний Борна Гойо.

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Открывать противостояние предстояло Рублёву с Гойо. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, опыт россиянина сыграл свою роль, и у него не возникло проблем в матче с дебютантом соревнований. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу уроженца Москвы. За 1 час 10 минут он выполнил четыре подачи навылет и реализовал четыре брейк-пойнта.

После окончания встречи Рублёв признался, что не ощущал волнения, несмотря на возложенную на него ответственность.

«В раздевалке оказался лишь за 15 минут до игры, как-то проникся атмосферой турнира. Для первого матча получилась достаточно хорошая встреча. В итоге всё это вылилось в уверенный счёт. Но какие-то моменты могли сложиться по-другому. Не было ощущения, что всё даётся легко», — рассказал теннисист в эфире «Матч ТВ».

В отсутствие Чилича место лидера сборной Хорватии занял 15-я ракетка мира Борна Чорич. Именно с ним и предстояло встретиться Карену Хачанову во втором матче дня. Прошлогодний победитель Кубка Дэвиса доставил сопернику немало проблем, взяв верх в первой партии на тай-брейке. Однако в упорной борьбе россиянину всё же удалось сломить его сопротивление. Он сделал по одному брейку во втором и третьем сетах и свёл игру к победе — 6:7, 6:4, 6:4.

Подводя итоги матча, Хачанов отметил значимость удачного старта для всей сборной.

«Когда играешь не только за себя, но и за свою страну, нужно бороться сильнее и напористее. Это был тяжёлый матч, и мы оба выступили достойно. В Мадриде на корте с твёрдым покрытием мы выступали впервые, да ещё и в стартовом матче турнира, и это вызывало дополнительное напряжение. Важно было обеспечить хорошее начало. Нам открывались некоторые возможности и мы их реализовывали. Я очень рад нашей победе», — цитирует теннисиста официальный сайт Кубка Дэвиса.

Тяжёлый поединок в парном разряде

Одной из основных особенностей турнира является то, что все встречи между сборными на групповом этапе проходят в один день. Поэтому вскоре Хачанову и Рублёву предстояло вновь выйти на корт в парном матче, где их соперниками стали опытные Никола Мектич и Иван Додиг.

Начало встречи сложилось для россиян крайне неудачно. Более свежие хорваты сумели сделать брейк и повести со счётом 4:1. Однако затем подопечные Тарпищева продемонстрировали силу характера и не только вернулись в игру, но и свели партию к победе на тай-брейке.

Во втором сете Рублёв и Хачанов имели множество шансов выйти вперёд и обеспечить себе комфортное окончание встречи, однако хорваты не собирались так просто отдавать этот матч. Оппоненты поочерёдно брали свои подачи и партия вновь могла завершиться тай-брейком. Но при счёте 5:4 в пользу россиян Мектич допустил несколько ошибок на своей подаче, что стоило его паре победы.

Таким образом, противостояние России и Хорватии завершилось со счётом 3:0. В группе D бельгийцы одержали победу над Колумбией — 2:1, а в группе F Канада с аналогичными результатом взяла верх над Италией. Остальные команды начнут турнир 19 ноября.

Борьба за плей-офф и подготовка к Испании

Напомним, что начиная с нынешнего сезона Кубок Дэвиса проводится в новом формате. 18 сборных, разделённых на шесть групп, на протяжении одной недели сражаются за выход в четвертьфинал. В плей-офф турнира проходят победители каждой тройки, а также две команды, занявшие вторые места с лучшими показателями.

Следующим соперником россиян станут хозяева турнира испанцы, которых многие называют одними из главных фаворитов Кубка Дэвиса. Предполагается, что Хачанов встретится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

По мнению финалиста «Ролан Гаррос» в парном разряде Андрея Ольховского, отечественным теннисистам будет непросто бороться за выход в плей-офф, однако они сделают всё возможное для победы.

«Конечно, главную опасность представляют испанцы. Это на сегодняшний день одна из сильнейших сборных. У них отличные пары, что ещё нужно для команды? Но нельзя списывать со счетов и всех остальных. Как я уже сказал, формат такой, что нужно одно очко в одиночке и сильная пара. А в матчах из трёх сетов всё-таки больше сопутствует удача тем, кто не является фаворитом», — приводит слова Ольховского News.ru.