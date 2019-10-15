«Чувствую, что не готов показывать стопроцентную игру»: Медведев снялся с Кубка Кремля из-за усталости

Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля из-за усталости, накопившейся после победы на «Мастерсе» в Шанхае. Об этом российский теннисист заявил на внеплановой пресс-конференции в Москве. Спортсмен отметил, что не готов показывать 100%-ную игру. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поддержал четвёртую ракетку мира и заявил, что тому необходимо беречь себя в преддверии итогового турнира ATP и матчей Кубка Дэвиса.

Российский теннисист Даниил Медведев принял решение сняться с домашнего для него турнира «ВТБ Кубок Кремля». Он объявил об этом на специально организованной пресс-конференции. Спортсмен заверил, что причиной отказа является не травма, а неудовлетворительное состояние после «Мастерса» в Шанхае, в финале которого он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1.

«Никто не мог предположить, что я так выступлю в Шанхае. Утомлён морально и физически, поэтому чувствую, что не готов показывать 100%-ную игру. Разумеется, жаль сниматься, потому что мне очень нравится выступать в Москве. Но это спорт, я вынужден слушать своё тело. Так получилось, что в нынешнем году мне пришлось отказаться от участия в турнирах, где я должен был защищать титулы. Но это произошло не специально. Решение принималось исходя из моего состояния», — заявил Медведев.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал с пониманием отнестись к его решению.

«Даня — профессиональный спортсмен, поэтому я могу его понять. Стоит помнить, что сейчас у него период адаптации после Китая, нагрузки накладываются одна на другую. А впереди ещё один «Мастерс», Кубок Дэвиса, а также итоговый турнир в Лондоне. Самое главное — избежать травм. Поэтому будем думать, что делать дальше», — сказал Тарпищев.

Финал в Шанхае стал для Медведева седьмым подряд в нынешнем сезоне. Спортсмен признался, что, несмотря на усталость, остался доволен турниром, победа в котором принесла ему сразу несколько достижений.

«Честно говоря, не мог о таком даже и мечтать. Если бы мне кто-то в начале сезона сказал, что всё так сложится, точно бы не поверил. Хотя и старался делать для этого всё возможное. Я обошёл Роджера Федерера в чемпионской гонке ATP, это тоже приятно, ведь он выдающийся спортсмен. Да, возможно, швейцарец сейчас находится не в лучшей форме, но он всё равно старается выкладываться в каждом матче. Поэтому это что-то невероятное», — признался теннисист.

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев взял верх над Стефаносом Циципасом, продлив свою серию побед над греком с русскими корнями до пяти встреч. После поражения соперник раскритиковал Даниила за скучную игру. Первая ракетка России признался, что лишь недавно узнал об этом, однако предпочёл не комментировать.

«Было много мыслей на этот счёт. Ситуация такова, что каждый теннисист может сказать про коллегу всё что угодно. Но, честно говоря, я не воспринимаю его всерьёз после интервью, в котором он рассказывал об одной своей вечеринке», — пояснил Медведев.

В нынешнем сезоне россиянин приобрёл имидж «плохого парня», который ещё больше утвердился после старта Открытого чемпионата США по теннису, где у него возникли проблемы с местными зрителями. Каждый его матч сопровождался свистом с их стороны, на что Даниил отвечал колкими высказываниями. Однако ситуация поменялась в финале, когда публика активно начала поддерживать спортсмена, который продемонстрировал силу воли, уступая испанцу Рафаэлю Надалю по сетам 0:2.

«Избавился ли я от имиджа плохого парня после успехов? Это не мне решать, ведь я себя таковым не считаю. Да, я могу быть эмоциональным, но, думаю, люди научились отличать меня настоящего от того Медведева, который выходит на корт», — предположил спортсмен.

Столь успешный сезон мог негативно сказаться на мотивации 23-летнего россиянина. Однако Медведев заверил, что его главной целью по-прежнему остаётся как можно большее количество побед на турнирах всех уровней.

«Неважно, на какой стадии я играю, ведь после первого круга идёт второй и так до финала. Чем больше матчей, тем выше рейтинг. Конечно, в моей голове всегда сидит мысль о победе, о финале турнира Большого шлема. Да, хотелось бы обыграть Рафаэля Надаля, но в то же время я не прочь вновь встретиться с Новаком Джоковичем. Соперник для меня не имеет значения», — добавил теннисист.

В завершение пресс-конференции он пообещал, что обязательно посетит нынешний Кубок Кремля в качестве зрителя. В частности, он намерен поболеть за своего соотечественника Андрея Рублёва, который в матче первого круга встречается с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.