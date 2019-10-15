Медведев заявил, что может пропустить Кубок Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев не исключил того, что он пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) — Кубок Кремля.

«На самом деле, надо посмотреть, как я буду себя чувствовать. Я, разумеется, собирался играть, но тяжело. После Шанхая разница во времени, перелёт, и никто не предполагал, что я снова выйду в финал и выиграю «Мастерс». Решение — выступать или нет — приму во вторник», — приводит слова Медведева ТАСС.

Россиянин должен начать турнир матчем второго круга с победителем пары Алибек Качмазов — Ален Авидзба.

Ранее сообщалось, что Медведев вошёл в топ-3 по сумме призовых, заработанных в 2019 году.