Медведев заявил, что может пропустить Кубок Кремля

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Российский теннисист Даниил Медведев не исключил того, что он пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) — Кубок Кремля.
Медведев заявил, что может пропустить Кубок Кремля
  • Reuters

«На самом деле, надо посмотреть, как я буду себя чувствовать. Я, разумеется, собирался играть, но тяжело. После Шанхая разница во времени, перелёт, и никто не предполагал, что я снова выйду в финал и выиграю «Мастерс». Решение — выступать или нет — приму во вторник», — приводит слова Медведева ТАСС. 

Россиянин должен начать турнир матчем второго круга с победителем пары Алибек Качмазов — Ален Авидзба.

Ранее сообщалось, что Медведев вошёл в топ-3 по сумме призовых, заработанных в 2019 году.

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