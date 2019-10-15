Медведев вошёл в топ-3 по сумме призовых, заработанных в 2019 году

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третье место по сумме заработанных призовых в 2019 году.

После победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Шанхае сумма призовых, заработанных Медведевым в 2019 году, достигла $6 509 783. Россиянин по этому показателю обошёл Роджера Федерера.

Впереди Медведева находятся лишь первая ракетка мира Новак Джокович ($9 984 269) и второй номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль ($11 926 883).

Ранее Голодец поделился мнением, что Медведев, Хачанов и Рублёв достигли уровня топ-теннисистов мира.