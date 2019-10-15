Голодец считает, что Медведев, Хачанов и Рублёв достигли уровня топ-теннисистов мира

Вице-премьер России по культуре и спорту Ольга Голодец отметила прогресс отечественных теннисистов Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

«Радует, что у нас появилась плеяда очень талантливых игроков в большом теннисе. Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв уже состоялись как топ-теннисисты и демонстрируют замечательные результаты. Это достойная смена нашим титулованным игрокам — Евгению Кафельникову, Марату Сафину и Николаю Давыденко. Будем болеть за ребят и надеяться, что все трое будут занимать лидирующие позиции в рейтинге ATP ещё долгие годы», — приводят слова Голодец «Известия».

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвёртую строчку, Хачанов — восьмую, а Рублёв располагается на 31-й позиции.

Ранее Кафельников заявил, что при домашних трибунах Медведев способен продолжить свою победную серию.