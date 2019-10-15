Кафельников: при домашних трибунах Медведев способен продолжить свою победную серию

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает российского теннисиста Даниила Медведева фаворитом стартующего Кубка Кремля.

«Даниил находится в прекрасной форме. У меня нет сомнений, что он фаворит Кубка Кремля. К четвергу он успеет восстановиться после «Мастерса» в Шанхае и при домашних трибунах будет способен продолжить свою победную серию, он очень уверен в себе», — цитирует Кафельникова «Известия».

Даниил Медведев выходил в финалы последних шести турниров, на которых принимал участие. В частности, на счету россиянина победа на турнирах категории «Мастерс-1000» в Цинциннати и Шанхае.

Ранее украинская теннисистка Свитолина выразила надежду на победу в Кубке Кремля.