Украинская теннисистка Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля

Короткая ссылка
Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от выступления на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Украинская теннисистка Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля
  • © Xiao Yijiu/Xinhua
  • globallookpress.com

«Настроение у меня боевое. Надеюсь сыграть здесь пару матчей — я стараюсь далеко не смотреть по сетке. Каждый матч для меня важен, каждый матч — особый, и на каждом надо выкладываться, как на последнем. Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете», — приводит слова Свитолиной «Чемпионат».

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля пройдёт в Москве на арене крытого ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября.

Ранее Евгений Кафельников выразил уверенность, что Даниил Медведев успеет восстановиться перед Кубком Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить