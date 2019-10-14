Украинская теннисистка Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля

Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от выступления на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«Настроение у меня боевое. Надеюсь сыграть здесь пару матчей — я стараюсь далеко не смотреть по сетке. Каждый матч для меня важен, каждый матч — особый, и на каждом надо выкладываться, как на последнем. Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете», — приводит слова Свитолиной «Чемпионат».

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля пройдёт в Москве на арене крытого ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября.

Ранее Евгений Кафельников выразил уверенность, что Даниил Медведев успеет восстановиться перед Кубком Кремля.