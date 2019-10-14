Кафельников уверен, что Медведев успеет восстановиться перед Кубком Кремля
- Reuters
«Первый матч в Москве он проведёт в середине недели, начнёт со второго круга. Время, чтобы прийти в нормальное состояние после Китая, у Даниила есть. С уверенностью в себе и игрой проблем у Медведева нет. За его результат я не переживаю», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
Юбилейный, 30-й Кубок Кремля пройдёт в Москве на арене крытого ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября.
Ранее Медведев заявил, что не уверен в том, что выступит на Кубке Кремля.