Кафельников уверен, что Медведев успеет восстановиться перед Кубком Кремля

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников высказал мнение о предстоящем выступлении Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«Первый матч в Москве он проведёт в середине недели, начнёт со второго круга. Время, чтобы прийти в нормальное состояние после Китая, у Даниила есть. С уверенностью в себе и игрой проблем у Медведева нет. За его результат я не переживаю», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля пройдёт в Москве на арене крытого ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября.

Ранее Медведев заявил, что не уверен в том, что выступит на Кубке Кремля.