Медведев не уверен, что выступит на теннисном Кубке Кремля

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Россиянин Даниил Медведев после победы над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае рассказал о возможном участии в «ВТБ Кубке Кремля» в Москве.
Медведев не уверен, что выступит на теннисном Кубке Кремля
  • Reuters

«Сейчас я поеду в Москву, и надо посмотреть, как будет реагировать на это моё тело. Плюс 9-часовой перелёт и разница во времени», — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

Он отметил, что всё будет зависеть от его ощущений, но пока он планирует по-прежнему участвовать на турнирах в Москве, Вене, Париже и Лондоне.

«Как получится — никто пока не знает», — добавил Медведев.

Медведев обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:1.

Таким образом, российский теннисист одержал победу на четвёртом турнире в сезоне. До этого он выигрывал в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге.

При этом победа в Шанхае является второй победой в турнирах серии «Мастерс» после успеха в Цинциннати.

Ранее Медведев признался, что сам не верит, что сыграл в шести финалах подряд.

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