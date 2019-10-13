Медведев не уверен, что выступит на теннисном Кубке Кремля
- Reuters
«Сейчас я поеду в Москву, и надо посмотреть, как будет реагировать на это моё тело. Плюс 9-часовой перелёт и разница во времени», — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.
Он отметил, что всё будет зависеть от его ощущений, но пока он планирует по-прежнему участвовать на турнирах в Москве, Вене, Париже и Лондоне.
«Как получится — никто пока не знает», — добавил Медведев.
Медведев обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:1.
Таким образом, российский теннисист одержал победу на четвёртом турнире в сезоне. До этого он выигрывал в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге.
При этом победа в Шанхае является второй победой в турнирах серии «Мастерс» после успеха в Цинциннати.
Ранее Медведев признался, что сам не верит, что сыграл в шести финалах подряд.