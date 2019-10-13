Теннисист Медведев: сам не верю, что сыграл в шести финалах подряд

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Сегодня, как и до этого, ощущения потрясающие, потому турнир в Шанхае — один из самых престижных «Мастерсов» в туре», — сказал игрок в эфире Eurosport.

Он также отметил, что не отмечает свои победы, так как просто делает свою работу.

«Шесть финалов подряд? Я сам не верю, это что-то невероятное», — добавил Медведев.

Медведев обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:1.

Таким образом, российский теннисист одержал победу на четвёртом турнире в сезоне. До этого он выигрывал в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге.

При этом победа в Шанхае является второй победой в турнирах серии «Мастерс» после успеха в Цинциннати.

Ранее Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Шанхае.