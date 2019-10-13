Теннисист Медведев: сам не верю, что сыграл в шести финалах подряд
- Reuters
«Сегодня, как и до этого, ощущения потрясающие, потому турнир в Шанхае — один из самых престижных «Мастерсов» в туре», — сказал игрок в эфире Eurosport.
Он также отметил, что не отмечает свои победы, так как просто делает свою работу.
«Шесть финалов подряд? Я сам не верю, это что-то невероятное», — добавил Медведев.
Медведев обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:1.
Таким образом, российский теннисист одержал победу на четвёртом турнире в сезоне. До этого он выигрывал в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге.
При этом победа в Шанхае является второй победой в турнирах серии «Мастерс» после успеха в Цинциннати.
Ранее Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Шанхае.