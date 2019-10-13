Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Шанхае

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Россиянин Даниил Медведев высказался о своей победе над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Шанхае
  • Reuters

«Это был отличный турнир. Благодарен Саше за игру, он провёл потрясающую неделю — обыграл Роджера Федерера. Надеюсь, что встретимся ещё на многих турнирах, в том числе на Итоговом турнире в Лондоне. Хочу поблагодарить свою команду, своего тренера Жиля Серверу», — сказал Медведев после победы на турнире.

По его словам, у его команды максимально профессиональное отношение к своей работе. Он отметил, что уже хочет скорее приехать в Москву и как можно быстрее увидеть родных и близких.

«Также благодарен организаторам соревнований и болельщикам, которые болели за меня с самого первого матча. Благодарен вам за поддержку и надеюсь вернуться в Шанхай в следующем году», — добавил Медведев.

Ранее Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае.

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