Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев высказался о своей победе над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Это был отличный турнир. Благодарен Саше за игру, он провёл потрясающую неделю — обыграл Роджера Федерера. Надеюсь, что встретимся ещё на многих турнирах, в том числе на Итоговом турнире в Лондоне. Хочу поблагодарить свою команду, своего тренера Жиля Серверу», — сказал Медведев после победы на турнире.

По его словам, у его команды максимально профессиональное отношение к своей работе. Он отметил, что уже хочет скорее приехать в Москву и как можно быстрее увидеть родных и близких.

«Также благодарен организаторам соревнований и болельщикам, которые болели за меня с самого первого матча. Благодарен вам за поддержку и надеюсь вернуться в Шанхай в следующем году», — добавил Медведев.

Ранее Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае.