55-я победа в сезоне и второй «Мастерс» в карьере: Медведев разгромил Зверева в финале престижного турнира в Шанхае

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Сергей Стариков
Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В финале россиянин в двух сетах взял верх над Александром Зверевым, которому ранее уступал в четырёх предыдущих встречах. Это позволило Медведеву одержать 55-ю победу в году и сравняться с лидерами сезона по числу выигранных турниров.
55-я победа в сезоне и второй «Мастерс» в карьере: Медведев разгромил Зверева в финале престижного турнира в Шанхае
  • Reuters
  • © Aly Song

Даниил Медведев продлил впечатляющую серию выступлений и добавил в свою коллекцию вторую победу подряд на турнире престижной серии «Мастерс». На этот раз россиянин успешно выступил в Шанхае, где взял верх сразу над тремя представителями топ-15 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В целом вторую половину сезона-2019 смело можно окрестить временем Медведева. После не самого удачного выступления на Уимблдоне, на котором он дошёл лишь до третьего круга, россиянин неизменно оказывался в финале на всех пяти последующих соревнованиях, в которых принимал участие. При этом в Цинциннати и Санкт-Петербурге он и вовсе добился успеха, а на Открытом чемпионате США на равных сражался с Рафаэлем Надалем. Атлеты провели на корте почти пять часов, но верх всё же взял более опытный испанец.

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При этом мало кто мог представить, что триумфальное шествие Медведева продолжится и в Китае. Неизменно сражаться за главный трофей на пяти статусных турнирах подряд весьма непросто, и можно было с лёгкостью предположить, что у Даниила может попросту не хватить сил. К этому моменту он уже провёл 67 встреч за календарный год — больше, чем кто-либо из десяти сильнейших спортсменов планеты, что могло серьёзно сказаться на его функциональном состоянии.

Однако с самого старта первенства Медведев принялся доказывать, что находится в потрясающей форме и на голову превосходит своих визави. На пути к финалу он не проиграл ни одного сета, и это при том, что ему противостояли крайне серьёзные соперники.

При этом самой напряжённой получилась битва с Вашеком Поспишилом во втором круге. Она затянулась более чем на два часа, а первый сет и вовсе мог завершиться в пользу оппонента. По ходу партии чех вёл со счётом 5:2, а в девятом гейме имел сразу три сет-бола, но Медведев сумел спастись. В результате всё решалось на тай-брейке, где его оппонент так же поначалу владел инициативой, но нервы Даниила оказались крепче.

Вторая половина также проходила в равной борьбе, но на этот раз обошлась без укороченного сета. При счёте 6:5 Даниил зацепился на подаче Вашека и использовал свою первую же возможность завершить матч в свою пользу.

Без тяжёлых моментов не обошлись и последующие встречи. Так, Медведев довольно легко взял первую партию в матче с Фабио Фоньини, но во второй итальянец воспрянул духом и довёл дело до тай-брейка. И это при том, что россиянин демонстрировал феноменальную игру на своей подаче и выиграл 96% розыгрышей при попадании первым мячом.

Правда, на большее его не хватило. В ключевой момент Даниил был точнее и сумел не только завоевать путёвку в полуфинал, но и выйти вперёд в очном противостоянии с Фабио. До настоящего момента каждый из спортсменов имел в своём активе по одной победе, причём последний успех итальянца состоялся на турнире в Цинциннати 2017 года.

В отличие от Фоньини, Циципас не мог похвастать такой статистикой в матчах с Медведевым. Ранее грек четырежды бился с россиянином, но ни разу не сумел взять над ним верх. При этом их встреча в Майами в 2018-м и вовсе завершилась скандалом, так как Стефанос бросил в сторону Даниила оскорбительную фразу «чёртов русский». Это чуть было не спровоцировало потасовку, а успокаивать действующую четвёртую ракетку миру пришлось судье на вышке.

Несмотря на тот факт, что эта дуэль получилась напряжённой, она завершилась так же, как и четыре предыдущих поединка. Лишь с той разницей, что раньше Медведев неизменно уступал Циципасу один сет, а в этот раз завершил всё в двух партиях.

Примечательно, что в финале россиянина ждал соперник, над которым он до настоящего момента ни разу не брал верх. До турнира в Шанхае Медведев и Зверев встречались четыре раза, но каждый раз сильнее оказывался немецкий теннисист. При этом единственным достижением Даниила оставался выигранный сет со счётом 6:1 на том самом первенстве в Майами.

Но в Китае отечественный спортсмен сумел взять более чем убедительный реванш. Медведев сходу сделал брейк и повёл со счётом 3:0, правда, не смог удержать это преимущество: в пятом гейме россиянин сильно ослабил хватку и позволил Звереву заработать пять брейк-пойнтов на своей подаче. Четыре из них он сумел отыграть, но в нужный момент не смог исполнить свой фирменный перевод справа по линии и угодил в аут.

До десятого гейма спортсмены оставались при своих, но затем Зверев вновь дрогнул. За один гейм он допустил две невынужденные ошибки, а затем прибавил к ним ещё и две двойные. Даниил выиграл свой второй сет в противостоянии с Александром и вышел вперёд в счёте.

Зверев бросился отыгрываться и уже на старте партии мог сам сделать брейк, но не добился желаемого. Это окончательно надломило немца, который проиграл ещё четыре гейма подряд и оказался в шаге от унизительной «баранки» в финале. На помощь ему пришла его отличная подача.

Медведев завершил вторую партию со счётом 6:1 в свою пользу и во второй раз в карьере победил на турнире серии Masters. По этому показателю он сравнялся с Надалем, помимо которого пока никто не смог добиться подобного успеха. При этом Даниил находится наравне с Рафаэлем и по общему числу трофеев в году. Кроме них, столько же в активе Новака Джоковича и Доминика Тима.

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Таким образом, Медведев стал всего лишь седьмым из действующих теннисистов, имеющих в своём активе две и более побед на соревнованиях серии «Мастерс». Кроме него подобным могут похвастаться Жо-Вильфрид Тсонга, Александр Зверев, Энди Маррей, Роджер Федерер, Новак Джокович  и Рафаэль Надаль. При этом именно испанец является лидером по данному показателю с 35 выигранными трофеями.

После матча Медведев признался, что всегда мечтал победить в Шанхае, и в очередной раз рассказал, что принципиально не празднует победу.

«Во время US Open или после Цинциннати я решил, что это будет моей фишкой. Все говорят, что нужны новые лица, что-то новое, вот я и дал им это. Не праздную победу, остаюсь спокойным, делаю свою работу и готово», — признался атлет.

В настоящий момент Медведев имеет в своём активе 55 выигранных встреч в сезоне и является единоличным лидером по данному показателю. При этом в пост-уимблдонский период он был сильнее в 29 из 32 матчей, уступив лишь тому же Надалю (дважды) и Нику Кирьосу.

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