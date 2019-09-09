Характер на корте, самоирония и примирение с фанатами: как Медведев заставил восхищаться собой в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев стал одной из главных сенсаций Открытого чемпионата США по теннису. Спортсмен признался, что надолго запомнит этот турнир и атмосферу на трибунах. Кроме того, он выразил надежду, что в 33 года будет в такой же форме, как и его соперник по финалу Рафаэль Надаль. Российские эксперты отметили характер спортсмена, позволивший ему навязать борьбу именитому визави, а министр спорта РФ Павел Колобков предположил, что 23-летний москвич поборется за золото на Олимпийских играх в Токио.

«Стараюсь быть собой»

Россиянин Даниил Медведев стал одним из главных открытий завершившегося в Нью-Йорке US Open и едва не сотворил сенсацию, оказав в финале достойное сопротивление именитому испанцу Рафаэлю Надалю. Несмотря на обидное поражение в пятисетовом матче, он продемонстрировал боевой настрой и присутствие духа даже после его завершения.

Так, во время церемонии награждения теннисист отметил вклад Надаля в мировой теннис, а также со свойственным ему чувством юмора прокомментировал очередной триумф испанца.

«Играть против него невероятно сложно. Я сейчас смотрел на экране видео всех 19 побед Рафы на турнирах Большого шлема и думал: «А что бы вы показывали, если бы победил я?» Сотни тысяч детей пойдут заниматься теннисом, потому что Надаль достиг этого», — сказал Медведев.

Кроме того, с уверенностью можно сказать, что после финала состоялось примирение между Медведевым и местной публикой. Теннисные болельщики любят захватывающие истории камбэков, особенно в безнадёжных на первый взгляд ситуациях.

На послематчевой пресс-конференции Медведев признался, что надолго запомнит атмосферу на арене имени Артура Эша.

«Просто стараюсь быть собой, и, говоря плохое, не горжусь этим, но такой уж я. Что касается хорошего и возвращения публики на мою сторону, действительно был удивлён. Я бился за каждое очко. Думаю, именно это зрители и оценили. Как я уже говорил, проигрывая в третьем сете, я взял гейм и почувствовал, что публика хочет, чтобы игра продолжалась. Их поддержка была просто сумасшедшей. Я знал, что ради них мне нужно выложиться по полной. Конечно, в первую очередь, ради себя самого, но и для них тоже. Они оценили это, и я очень им благодарен», — рассказал россиянин.

Присутствие духа не покидало Даниила и во время пресс-конференции, на которой ему пришлось анализировать ход проигранного матча. Он отметил, что доволен собой, несмотря на поражение, а также добавил, что уровень его игры значительно вырос. Кроме того, Медведев сделал акцент и на улучшении своего физического состояния.

«Думаю, в 33 года я смогу выступать, как Надаль. Хотя он сам говорит, что с возрастом его манера сильно менялась, чтобы он мог и дальше выступать на высоком уровне. Возможно, мне придётся сделать то же самое. Пока не знаю», — рассказал теннисист.

Медведев прокомментировал и свою физическую форму. В сравнении с Надалем Даниил выглядит куда менее атлетичным, но сам россиянин не считает это своим недостатком. По его мнению, такое телосложение позволяет ему проще переносить затяжные матчи

«Я ем много пасты. С пиццей стараюсь не перебарщивать. Но, да простят меня итальянцы, гавайскую я просто обожаю», — добавил Медведев.

«Победа в одном из турниров Большого шлема — дело времени»

Выступление Медведева на US Open впечатлило не только болельщиков и журналистов, но и экспертов. Многие из них выразили уверенность в том, что это не последний финал турниров Большого шлема в его карьере.

«Боролся до конца, молодец. В первом сете он понял, что не выиграет с таким теннисом, и стал перестраивать свою тактику на более агрессивную, это получилось. Но когда догоняешь игрока, то отдаешь все силы, и их в конце почти не было, тем более Даниил пробежал такой марафон в Америке, начиная с Вашингтона. В таком матче всё решают один — два очка. Но то, что совершил Медведев, — это нереально, красавчик. Если он будет так дальше двигаться, то победа в одном из турниров Большого шлема — дело времени», — приводит слова экс-теннисиста и тренера Андрея Чеснокова Sport24.

По мнению президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, единственное, чего не хватило Медведеву для победы, — удачи.

«Это был выдающийся матч и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Дани было значительным, и надо такие моменты реализовывать. В любом случае, ему есть куда расти, и это радует. Сейчас же ему нужно отдохнуть после такого похода», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В свою очередь, заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил характер россиянина, который сумел отыграться, уступая по сетам 0:2.

«В общем финал удался. Теннисисты держали в напряжении весь мир. Для Медведева это большой шаг вперёд. Если он будет совершенствовать какие-то относительно слабые стороны, то будет вероятным кандидатом и на другие Большие шлемы. Медведеву нужно не злоупотреблять укороченными передачами и прибавить темп в игре. Но матч был равным, Даниил здорово сыграл для такого дебюта», — рассказал специалист в интервью «Чемпионату».

Схожую позицию выразил и бывшая первая ракетка Евгений Кафельников. По его мнению, Медведев должен быть доволен и горд собой после матча с Надалем.

«Самое главное, что у него было желание бороться, несмотря на то, что ситуация была критическая. Он уступил в первых двух сетах, проигрывал брейк-пойнт в третьем сете, но не опустил руки, а продолжал сражаться. Наверное, это самые главные качества, которые есть у него в арсенале, — характер и желание», — заявил Кафельников.

Тренер Владимир Камельзон оценил зрелищность финала, которая является редкостью в современном теннисе.

«Я весь матч посмотрел на одном дыхании. За мой достаточно долгий профессиональный век в теннисе такого матча — с таким политическим подтекстом, с такой формулой, когда играют два совершенно разноплановых теннисиста — такого драматического матча ещё не было. Это настоящая фантастика! Конечно, фаворитом был Надаль, это было очевидно, но харизма Медведева была настолько высока, он так быстро прошёл в финал без особой многолетней подготовки, когда люди к этому идут десятки лет», — приводит слова эксперта РИА Новости.

В стороне от успеха россиянина не остался и министр спорта РФ Павел Колобков. Он предположил, что Медведев станет одной из главных надежд Олимпийских игр в Токио.

«То, что Медведев стал финалистом турнира, — большая победа российского тенниса. Мне не удалось посмотреть матч полностью из-за перелёта в Ханты-Мансийск. Видел начало встречи, а завершение уже досматривал в аэропорту по прилёту, стоял у телеэкрана, очень переживал. Рад, что Даниил сумел переломить ход игры и навязать борьбу Надалю. Он продемонстрировал большой потенциал и волю к победе, и уверен, что он может в следующем году побороться за олимпийское золото», — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта РФ.