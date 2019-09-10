«Если стебёшь публику от души, то тебя примут»: Сафин об имидже Медведева, о финале US Open и своей молодости

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Алексей Ярошевский, Полина Стаменкович, Ксения Рахновская
Работа в прямом эфире на финале US Open — интересный опыт, который вряд ли повторится. Об этом в интервью RT заявил бывшая первая ракетка мира Марат Сафин. По его словам, он старался вести себя естественно и говорить на одном языке со зрителями. Победитель двух турниров Большого шлема признался, что не ожидал такого ажиотажа вокруг этого матча, дал совет Даниилу Медведеву, а также сравнил нынешнее и прошлое поколения теннисистов.
«Если стебёшь публику от души, то тебя примут»: Сафин об имидже Медведева, о финале US Open и своей молодости
  • Марат Сафин
  • © Тарас Литвиненко/РИА Новости

«На утро все ни с того ни с сего начали писать»

— Вы не так часто радуете публику своими появлениями на телевидении, светских мероприятиях... И вдруг — неожиданный дебют в эфире главного канала страны. Как получилось, что после столь длительного молчания, как вы любите выражаться, «пошла вода горячая»?

— Два года назад я ушёл из Госдумы, начал заниматься своей жизнью, путешествовать, больше времени проводить в Европе. А тут оказался в Москве, и так получилось, что пригласил Первый канал. Надеюсь, вышло прикольно.

— Ваши комментарии мало кого оставили равнодушным. После финала US Open восхищались не только болельщики, но и журналисты. Некоторые из них предлагают даже номинировать вас на премию ТЭФИ. Ожидали такого отклика от публики?

— Спасибо им за это. Разумеется, не ожидал. Только наутро все ни с того ни с сего начали писать — сначала не понимал даже, что происходит. Думаю, все хорошо относятся к здоровому стёбу. Были и недовольные, но это их проблема, на меня проецировать ничего не надо, потому что я не настоящий комментарист. Всё было сделано от души, с точки зрения болельщика. Надо понимать, что это спорт, — совсем иной подход, иное чувство юмора, поэтому не стоило ждать от меня каких-то умных фраз. Два молодых парня играют в теннис, тем более вечером. А я пытался объяснить простым, «балалаечным» языком вещи, которые вижу. Никакого замысла или подвоха, не стоит серьёзно анализировать сказанное мной. Рад, что это зашло.

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— Пятичасовая трансляция — непростое испытание даже для опытных комментаторов. Тяжело было выдержать такой марафон в прямом эфире?

— В любом случае это был хороший опыт. Мне позвонили за три часа до эфира, поэтому на подготовку времени не было, и я говорил то, что вижу. Думаю, теннисные поклонники меня поняли. Раньше у нас в стране это был спорт №1. А теперь появилось новое поколение. Оно выросло не в СССР, у них иное понимание реальности, иной подход и иные взгляды. Поэтому происходит некоторое расслоение общества, возникает недопонимание. Если мы не попытаемся понять молодёжь, ни к чему хорошему это не приведёт. Они в хорошем смысле делают что хотят, это адекватные талантливые люди, которые отстаивают свои взгляды. Поэтому необходимо найти с ними общий язык.

— И у вас это получилось, несмотря на напряжённый матч. Кстати, вы так эмоционально реагировали на ошибки Медведева, что невозможно не спросить: были моменты, когда не совсем уместные слова могли непроизвольно проскочить в эфир?

— Нет, я же адекватный человек. Сам общался со многими людьми — от президентов до дворников. Конечно, со стороны могло показаться, что я уже нахожусь «на флажке», но это не так. Возможно, некоторые фразы и резали уши. Но когда ты делаешь что-то от души, не надо красоваться и кому-то что-то доказывать. Уже достиг такого возраста, в котором плевать на общественное мнение.

— Сами получили наслаждение?

— Да, это было интересно, всё-таки я смотрел матч не как комментатор, а как болельщик, который наблюдает за младшим товарищем. Хорошо общаюсь с Кареном Хачановым, Андреем Рублёвым, и мне не будет обидно, если они завоюют больше титулов на турнирах Большого шлема, станут лучше нас. Более того — уверен, что так оно и будет. Конечно, хотелось как-то помочь, что-то подсказать, всё-таки я старше Даниила и вижу игру несколько глубже. Например, в тот момент, когда у него были шансы добить Надаля, но сказался опыт соперника.

— Согласились бы, если бы вам предложили раз в неделю вести программу о теннисе?

— Мне есть чем заниматься, есть куда идти. Это моё видение будущего, того, в чём у меня есть шансы проявить себя. Поэтому я лишь благодарен за этот опыт, но думаю, что это был единичный случай. Потом это замылится и станет менее интересным. Отказался бы провести и ещё один эфир, ведь этим надо заниматься более профессионально. А я хочу применить свои знания и опыт в другой сфере. Надо лишь подождать — всему своё время.

— Если всё же допустить, что такое шоу будет существовать, кого бы вы пригласили в качестве соведущего? Может, это был бы Евгений Кафельников или ваша сестра Динара?

— Семейный подряд? Да нам и вне эфира есть о чём поговорить. Думаю, это надо оставить людям, которые влюблены в теннис и занимаются только им. Я же ушёл от него: не смотрю по телевидению, не слежу за результатами... У меня даже нет номера Медведева. Положение игроков в рейтинге узнал лишь перед эфиром, покопавшись в интернете.

— Почему так произошло? Неужели разлюбили теннис?

— Не разлюбил, просто это был один из жизненных этапов. Нужно собирать опыт в разных сферах, а не застревать на чём-то одном. Когда мы умираем, у нас остаются только накопленные знания, а ни в коем случае не деньги. Напылесосить их как можно больше — глупое занятие. Чтобы потом увешать купюрами гроб? Есть интересная статистика: 85% того, что скапливают родители, тратят их дети, и лишь 15% — следующие поколения. Состояние лишь в редких случаях передаётся дальше. Единицы семей сумели сохранить свой капитал и создать династию. Как правило, с помощью денег родители пытаются оградить детей от своего опыта, и те растут в тепличных условиях, а значит, только слабеют. Все это знают, но почему-то никто не хочет обращать внимание.

«Медведев пытается нащупать своё «я»

Давайте перейдём непосредственно к финалу. Вы в свойственной вам ироничной манере неоднократно отмечали возрастные изменения во внешности Рафаэля Надаля. Неужели титулованный спортсмен действительно так постарел?

— Да, в мире спорта можно и так сказать. Потому что уже подтягивается новое поколение в лице того же Медведева, Хачанова, Стефаноса Циципаса и Доминика Тима. И Надалю будет всё сложнее им противостоять. Тяжело бегать по корту с 18 лет, это большой труд. Кроме того, на него оказывается колоссальное давление, потому что старшему больнее проигрывать младшему. Совокупность этих факторов даёт преимущество молодым. Именно это произошло в финале US Open, когда Даниил отыгрался со счёта 0:2 и мог победить в матче.

— Надаль выиграл исключительно за счёт опыта или Медведеву чего-то не хватило?

— Думаю, всё вертится вокруг опыта. Потому что исход матча решают два-три мяча. В начале пятого сета у Медведева был шанс уйти в отрыв, которым он не сумел воспользоваться. А надо было дожимать. Но тут как в футболе: не забиваешь ты — забивают тебе. Россиянину не хватило опыта. Он успокоился, когда «запахло жареным», и дал Надалю зацепиться за несколько очков и вернуть контроль над ситуацией.

— Даниил Медведев не оставил американскую публику равнодушной. В США обсуждали не только его игру, но и поведение на корте. Например, перед финалом местная пресса называла его плохишом. 

— Ну какой же он плохиш? Очень хороший мальчик, душка — по нему видно.

— Вы наверняка знаете об этом всё…

— Да. Я тоже душка (Смеётся.). Всё дело в опыте общения с публикой. Для Даниила многое в новинку, так как о нём как о будущем тенниса заговорили только после победы на «Мастерсе» в Цинциннати. Сначала он был одним из большинства, а затем стал первым среди молодых. И теперь ему необходимо понять, как с этим жить. Это очень важно. Потому что публику легко настроить против себя, а можно постоянно стебать. Но если ты это делаешь от души, не пытаешься что-то из себя изображать, то тебя примут.

— Именно поэтому публика стала симпатизировать ему лишь в конце турнира?

— Не видел, что происходило на протяжении турнира, у меня телек не работает. Но он пытается нащупать своё «я» как на корте, так и в общении с публикой. Это нормально для человека, который только начал показывать результат. Все через это прошли, никто не нашёл себя сразу и не достиг сходу уровня «бог». Если бы это было так, за этим человеком уже пошли бы люди. Но таких я нигде в мире не встречал.

— Сам Медведев признавался, что негативные моменты, когда его освистывала публика, тоже помогли ему добраться до финального матча.

— Но не соврал же.

— Многие начали активно поддерживать Медведева после того, как он навязал борьбу Надалю в третьем сете. В вашей карьере были такие моменты?

— Были, разумеется, когда я на корте кружева выводил. Публику можно понять. Но мы живые люди, у нас бывают ситуации, которые влияют не только на игру, но и на отношение к публике. Однако если ты искренен, то болельщики отнесутся к тебе с пониманием. Так и с Медведевым: трибуны поняли, что он хороший парень, пытается играть, борется, не капризничает. Люди это оценили, потому что всем нравятся бойцы.

— В четвёртом и пятом сетах, выигрывая важный гейм, Надаль начинал заводить толпу, активно жестикулировал, а Даниил, напротив, маскировал свои эмоции. Откуда такое полярное поведение? Говорит ли оно о том, что российский спортсмен мог быть отчасти напуган?

— Да нет, просто он такой, какой есть. Спокойный парень, сохранял холодный разум на протяжении всей игры. Конечно, внутри могли кипеть страсти, но на лице была абсолютно непробиваемая маска. Надаль стал обращаться к публике, потому что понимал — его внутренние ресурсы заканчиваются. Нужно было что-то делать, искать помощь извне. Нашим бойцам на заметку: от болельщиков можно здорово зарядиться энергией.

— Может быть, и Даниилу стоило быть чуть более раскованным?

— Эмоции нельзя наиграть специально, ими надо управлять и уметь с ними работать. Иначе можно так размотать и расшатать себя, что потом обратно не соберёшься. Проявление чувств на корте не должно влиять на концентрацию.

— Многие сравнивают нынешний финал USOpenс решающей игрой 2000 года, когда вы играли с легендарным Питом Сампрасом. По сути, ситуация была похожая: вам 20 лет, на противоположной стороне корта — опытный и титулованный соперник. Мандраж присутствовал?

— В то время моим тренером был Александр Волков. Как человек старого поколения он всего боялся. Перед игрой сказал мне: «Ты только не проиграй в трёх сетах». Меня это очень задело. Я не собирался уступать. Послал его матом... Вышел и сделал то, во что верил.

— Какой финал был сложнее — с Сампрасом на US Open или с Ллейтоном Хьюиттом на Australian Open в 2005 году?

— С австралийцем. Потому что я уже понимал, что должен побеждать. Мне нужен был второй Большой шлем. Вышел, на нервах атрофировались ноги. Никакого удовольствия от того матча я не получил. Это было просто мучение. На US Open всё было как-то легко и играючи. Относился к этому скорее как к интересному приключению.

— Какие слова вы бы хотели адресовать Медведеву?

— Ничего особенного. Пусть остаётся таким, какой он есть. Не слушает деятелей, которые будут появляться на волне его популярности. В начале карьеры важно различать, кто есть кто. Да, некоторые люди от души пытаются помочь, но вокруг много паразитов, желающих присосаться к чужой славе. Это жизнь, к сожалению, 99% того, что к нам прилипает — барахло. У него есть тренер, любимая жена, так что надо продолжать держаться тех, кто искренен и честен.

«Благодарен тому, что вырос с телевизором «Юность»

— Медведев стал первым российским финалистом турнира Большого шлема за 14 лет. Предыдущее достижение принадлежит вам. Свидетельствует ли нынешний успех о том, что большой теннис официально вернулся в страну?

— Думаю, да. Появилось новое поколение талантливых ребят. Они родились и выросли в новой системе. По сравнению с нами у них иные ценности и представления. Мы с Женей Кафельниковым приезжали на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг.

— То есть чувствовали определённый дискомфорт?

— Ну конечно. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А ещё нам постоянно тыкали на других, говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые». Только дело в том, что по факту выступали они хуже, но из-за того, что были круто одеты, воспринимались как фавориты и лидеры. Сейчас, с годами, понимаю, что люди на нас, детях, проецировали свои внутренние комплексы.

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— А есть какие-то конкретные примеры?

— Да, причём не из тенниса. Помните, у женской волейбольной сборной был тренер Николай Карполь, который очень жёстко и на повышенных тонах общался с подопечными. На мой взгляд, это неверный подход. Это же дети, девочки, и им с этим дальше жить. Надо понимать, что, опуская спортсмена на площадке или корте, тренер переносит всё это в повседневную жизнь. Программы закладываются и остаются. Если накачать детей тем, что они дебилы, они так и будут позиционировать себя до конца дней.

— Сейчас такого уже нет?

— К счастью, времена поменялись. Нынешнее поколение даже не знает, как мы жили и тренировались. А я всё помню, потому что сам прошёл через многое. Бутылки и макулатуру собирал, в очередях стоял.

— Вы довольно рано начали побеждать и получать большие гонорары. Скажите честно, деньги вскружили голову?

— Естественно, глупо врать, что этого не было. Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я её ловил, потом она опять временно меняла своё положение. С годами, после многих событий, пересмотрел отношение к жизни. Важно понимать и принимать свои тёмные стороны, у нас же чаще все думают, что они белые и пушистые. Только заглянув внутрь и приняв себя, можно адекватно воспринимать мир. Всё, что раздражает тебя, — это ты сам.

— Вы с Евгением Кафельниковым были главными звёздами в то время, когда теннис являлся спортом №1 в стране. Не секрет, что вас активно поддерживал первый президент России Борис Ельцин. Давило ли такое внимание со стороны первого лица государства?

— Буду говорить только за себя. В 12 лет я уехал из страны. В американскую академию, где училась Анна Курникова, меня не взяли — не прошёл отбор, поэтому меня отправили в Испанию. Спонсором был швейцарец... Так что от страны в тот момент не получил ни копейки. Но я играл за Россию, потому что патриот и люблю свою родину. Бориса Николаевича видел два или три раза в жизни и к нему, равно как к его семье, отношусь с огромным уважением. Но, выходя на корт, представлял страну, а не президента.

— Нынешнее поколение работает в иных условиях?

— Да. Появились деньги, спонсоры. Родители могут себе что-то позволить. Теперь люди, обладающие большими финансовыми возможностями, сами заинтересованы в том, чтобы поддерживать спортсменов. У меня, к примеру, есть друзья-товарищи, которые занимаются финансированием Хабиба Нурмагомедова.

— А вы не завидуете, что в вашем детстве было иначе?

— Нет! Я благодарен тому, что вырос с телевизором «Юность», где иногда показывали «Ролан Гаррос». Прожить в данном опыте и сейчас оказаться в другом мире, полном высоких технологий, — бесценный опыт.

— Кстати, а вы сейчас общаетесь с Кафельниковым? Всё-таки так долго играли вместе, оба болеете за столичный «Спартак»…

— Наслышан, как он по этому вопросу с кем-то постоянно ругается, потом мирится. Ему нравится, людям, очевидно, тоже. У меня своя жизнь, у него — своя. Конечно, переписываемся, но никогда не ходим вместе на ужин. Но я очень уважаю его, мы через многое прошли вместе.

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