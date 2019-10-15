Медведев: есть мечта сыграть на Олимпиаде

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Российский теннисист Даниил Медведев признался, что мечтает попасть на Олимпийские игры.
Медведев: есть мечта сыграть на Олимпиаде
  • © Wally Nell/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конечно, есть мечта выступить на Играх. К тому же я практически на Олимпиаду отобрался. Отбор у нас по рейтингу — он у меня никуда не пропадёт. Олимпиада — это то, о чём люди мечтают с детства. Я даже, если честно, не представляю, какие это будут эмоции. Может, как на обычном турнире, а может, что-то космическое. Не знаю, но мечтаю там побывать», — сказал Медведев в интервью ТАСС.

Следующие Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио.

Ранее Медведев рассказал, когда может стать первой ракеткой мира.

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