Медведев: есть мечта сыграть на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что мечтает попасть на Олимпийские игры.

«Конечно, есть мечта выступить на Играх. К тому же я практически на Олимпиаду отобрался. Отбор у нас по рейтингу — он у меня никуда не пропадёт. Олимпиада — это то, о чём люди мечтают с детства. Я даже, если честно, не представляю, какие это будут эмоции. Может, как на обычном турнире, а может, что-то космическое. Не знаю, но мечтаю там побывать», — сказал Медведев в интервью ТАСС.

Следующие Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио.

Ранее Медведев рассказал, когда может стать первой ракеткой мира.