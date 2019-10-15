Медведев рассказал, когда может стать первой ракеткой мира

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Четвёртый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Даниил Медведев заявил, что если ему удастся поддерживать текущий уровень выступлений, то он может стать первой ракеткой мира.
Медведев рассказал, когда может стать первой ракеткой мира
  • Reuters

«Моя главная цель — побеждать в каждом матче. Только так можно стать первой ракеткой мира. В этом году такой подход мне помог выиграть реально много матчей. Если в следующем году буду продолжать в том же духе, то у меня есть шанс закончить сезон первой ракеткой мира», — сказал теннисист в интервью ТАСС.

Медведев выходил в финал последних шести соревнований, в которых принимал участие. В частности, россиянин выиграл два турнира категории «Мастерс-1000» в американском Цинциннати и китайском Шанхае.

Ранее Медведев заявил, что может пропустить Кубок Кремля.

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