Медведев рассказал, когда может стать первой ракеткой мира

Четвёртый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Даниил Медведев заявил, что если ему удастся поддерживать текущий уровень выступлений, то он может стать первой ракеткой мира.

«Моя главная цель — побеждать в каждом матче. Только так можно стать первой ракеткой мира. В этом году такой подход мне помог выиграть реально много матчей. Если в следующем году буду продолжать в том же духе, то у меня есть шанс закончить сезон первой ракеткой мира», — сказал теннисист в интервью ТАСС.

Медведев выходил в финал последних шести соревнований, в которых принимал участие. В частности, россиянин выиграл два турнира категории «Мастерс-1000» в американском Цинциннати и китайском Шанхае.

Ранее Медведев заявил, что может пропустить Кубок Кремля.