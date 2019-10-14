Циципас назвал игру Медведева скучной

Грек Стефанос Циципас прокомментировал стиль игры россиянина Даниила Медведева.

«Я не хочу показаться грубым, но это скука. Просто скука. У него классная подача, вернув которую, вы начинаете бесчисленное количество раз просто перебивать мяч через сетку, пока не допустите ошибку», — приводит слова Циципаса Tennis Head.

Он отметил, что для того, чтобы выиграть у Медведева розыгрыш, нужно максимально сильно ударить по мячу, чтобы россиянин не успел к нему.

«В противном случае розыгрыш продолжится — он будет возвращать мячи снова и снова», — добавил греческий теннисист.

Медведев и Циципас встречались на корте пять раз, последний из которых — в полуфинале недавнего турнира в Шанхае. Во всех случаях победу одерживал россиянин.

Ранее Медведев высказал мнение о причинах своего прогресса.