Медведев: что-то случилось с моей игрой в США

Короткая ссылка
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказал мнение о причинах своего прогресса.
Медведев: что-то случилось с моей игрой в США
  • РИА Новости

«Что-то случилось с моей игрой в США. Я не знаю, почему это произошло. Думаю, дело в упорном труде. Я начал лучше понимать свою игру, подачу, удар с лёту, всё вместе. Я понял, что и когда нужно делать. В решающие моменты я знаю, как стоит поступить и куда сыграть. Я понимаю, нужно ли использовать вращение или резаный удар», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил, что при этом не изменился как человек.

«Я стал лучше понимать себя в теннисном плане. Но я не уверен, что именно понял», — добавил 23-летний россиянин.

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего он может стать первой ракеткой мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить