Медведев: что-то случилось с моей игрой в США

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказал мнение о причинах своего прогресса.

«Что-то случилось с моей игрой в США. Я не знаю, почему это произошло. Думаю, дело в упорном труде. Я начал лучше понимать свою игру, подачу, удар с лёту, всё вместе. Я понял, что и когда нужно делать. В решающие моменты я знаю, как стоит поступить и куда сыграть. Я понимаю, нужно ли использовать вращение или резаный удар», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил, что при этом не изменился как человек.

«Я стал лучше понимать себя в теннисном плане. Но я не уверен, что именно понял», — добавил 23-летний россиянин.

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего он может стать первой ракеткой мира.