Медведев рассказал, за счёт чего он может стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за счёт чего может стать первой ракеткой мира.

«Моя первая цель — выигрывать каждый матч. Именно так я и смогу стать первой ракеткой — если выиграю много матчей подряд. Но когда меня спросили об этом, я подумал, что до американских турниров следующего года мне нужно защищать не так много очков. Но я всё равно постараюсь показать отличные результаты, как в Шанхае. Успех в рейтинге станет большим бонусом», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По состоянию на 14 октября 22-летний теннисист, сыгравший в шести финалах подряд и выигравший три из них, занимает четвёртую строчку в мировом рейтинге.

Ранее Медведев признался, что не верит в то, что сыграл в шести финалах подряд.