«Этот турнир прошёл через всё моё детство»: Рублёв выиграл Кубок Кремля в свой день рождения

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере выиграл Кубок Кремля. В финале турнира москвич не оставил шансов французу Адриану Маннарино, отдав ему лишь четыре гейма. Рублёв вышел на корт в свой 22-й день рождения, а после окончания встречи признался, что мечтал о победе в этих соревнованиях с детства.

Проклятие Рублёва и непобедимый Маннарино

В последние годы российские теннисисты редко добивались серьёзных успехов на Кубке Кремля. Если женщины регулярно радовали отечественных болельщиков титулами, то мужчины были далеки от решающих матчей. Во многом это было связано с затянувшимся кризисом в российском мужском теннисе.

Но год назад ситуацию наконец изменил Карен Хачанов. В финале он обыграл Адриана Маннарино и стал первым отечественным победителем Кубка Кремля за девять лет. А спустя год до решающего противостояния добрался уже Андрей Рублёв, причём его соперником вновь стал Маннарино, который на этот раз был настроен расквитаться за прошлогоднюю неудачу.

Хотя Рублёв на турнире был посеян под шестым номером, его выход в финал всё же стал неожиданностью. Дело в том, что в предыдущие пять раз он неизменно вылетал в первом же круге. И перед началом очередного Кубка Кремля москвич признавался, что уже не ставит перед собой никаких задач.

Турнир для Андрея действительно начался непросто. На скромных Александра Бублика и Егора Герасимова Рублёв потратил все возможные шесть сетов, но в дальнейшем набрал ход и уверенно расправился с куда более опасными Николой Милоевичем и третьим сеяным Марином Чиличем.

В свою очередь, Маннарино добивался побед в Москве, не прикладывая особых усилий. До финала он не отдал своим соперникам ни сета. При этом с Рублёвым Адриан до того не встречался. Но Андрей на этот раз был настроен сделать себе подарок на 22-й день рождения, который пришёлся как раз на финал.

Игра в одну калитку и растерянность француза

Уже в первом гейме россиянин продемонстрировал серьёзный настрой. Ему удалось сразу сделать брейк, а затем взять и свою подачу. Этот момент, по сути, решил судьбу партии. Рублёв смотрелся гораздо сильнее соперника, хотя иногда всё же не до конца контролировал свои эмоции и срывал простые удары.

Тем не менее борьбы в этом матче не получилось. Пожалуй, самым опасным для отечественного теннисиста стал шестой гейм первого сета. Рублёв вёл 3:2 и на своей подаче позволил сопернику заработать первый и последний брейк-пойнт. К счастью, француз его не реализовал. Далее россиянин спокойно держал свою подачу, а в решающем гейме добился успеха — 6:4.

Маннарино после этого фактически сдался. Тем более Рублёв фантастически начал вторую партию и сразу сделал брейк, не отдав оппоненту ни очка. Тут же москвич взял под ноль и свою подачу. Андрей поймал настоящий кураж. У подгоняемого трибунами теннисиста стало получаться буквально всё — эйсы, хитрые удары в противоход сопернику, невероятные спасения.

На Адриана в этот момент было больно смотреть, поскольку он просто не понимал, что происходит, и не знал, что ему делать.

Рублёв шёл вперёд, не замечая ничего, и брал гейм за геймом. Дрогнул он лишь при счёте 5:0, когда подавал на матч и вёл 40:0. В этот момент именинник допустил две подряд двойные ошибки. Трибуны притихли, а вскоре взорвались в восторге — Рублёв в свой день рождения выиграл турнир и исполнил детскую мечту.

«Это не описать словами»

Андрей с трудом сдерживал слёзы, к нему тут же подошёл журналист, который поздравил теннисиста с победой и ещё раз напомнил ему о празднике. Поскольку беседа транслировалась на экраны, слышавшие всё болельщики начали скандировать: «С днём рождения!» — и не утихали целую минуту.

«Это не описать словами, ведь Кубок Кремля прошёл через всё мое детство. Счастье даже просто выходить здесь на корт, а выиграть в свой день рождения — это супер», — приводит слова триумфатора «Матч ТВ».

Нынешний титул стал для Андрея лишь вторым в одиночном разряде. Первый он выиграл ещё в 2017-м в Умаге. Примечательно, что Маннарино не только во второй раз подряд потерпел поражение в финале Кубка Кремля, но и проиграл восьмой финал в карьере всего при одной победе в решающих встречах.

Андрей затратил на финальный матч всего один час и две минуты. Он выполнил семь эйсов против двух у соперника и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Обидное поражение Павлюченковой

Российские теннисисты вполне могли оформить на Кубке Кремля и «золотой дубль», как это было год назад, когда синхронные победы одержали Хачанов и Дарья Касаткина. К сожалению, почин Рублёва не сумела поддержать Анастасия Павлюченкова. Она вышла в финал домашнего турнира в третий раз в карьере, но уступила десятой ракетке планеты Белинде Бенчич.

Причём первый сет Павлюченкова оставила за собой благодаря двум брейкам, но вторую и третью партию просто провалила. Анастасию как будто подменили, и швейцарской теннисистке не составило труда добить россиянку — 6:1, 6:1. После окончания матча Анастасия объяснила неудачу усталостью.

«У меня было реальное ощущение, что мне не хватило какой-то энергии, вот этого заряда, который у меня был в предыдущих матчах, чтобы переломить ход противостояния. Бенчич стала играть активнее, у неё всё получалось, и мне нужно было что-то сломать в её игре, в этом напоре, но сегодня, к сожалению, не смогла этого сделать», — приводит слова Павлюченковой «Чемпионат».