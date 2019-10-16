Значок ЗМС, повышенное внимание и желание стать лучшим: как Медведев привыкает к статусу суперзвезды тенниса

Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Москву для участия в Кубке Кремля, однако был вынужден сняться из-за накопившейся усталости. Болельщики тепло встретили четвёртую ракетку мира, сопровождая его не только в Крылатском, но и во время прогулок по Москве. Спортсмен принял участие в спонсорских мероприятиях и торжественном «Вечере российского тенниса», на котором пообщался с супругой первого президента России Наиной Ельциной, а также побывал на приёме у министра спорта Павла Колобкова и получил удостоверение заслуженного мастера спорта.

Российский мужской теннис находится на стадии подъёма, чему способствует в том числе успешное выступление в нынешнем сезоне Даниила Медведева. Во второй половине года он записал на свой счёт шесть финалов подряд (в том числе на US Open), три из которых завершились его победой. В чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает третью строчку и уже обошёл швейцарца Роджера Федерера по сумме призовых в 2019 году.

«Не знаю, что мне сейчас ещё нужно. Разве что выиграть 21 турнир Большого шлема, чтобы обойти по этому показателю Федерера», — цитирует спортсмена официальный сайт ATP.

Если отбросить статистические показатели, пожалуй, именно успехи 23-летнего россиянина являются причиной роста интереса к теннису в стране. Его приезда в Москву для участия в Кубке Кремля ожидали не меньше, чем визита Марии Шараповой на петербургский Ladies Trophy, и болельщики устроили ему ничуть не менее тёплый приём.

Медведев прилетел в Москву рано утром в понедельник, спустя всего несколько часов после победного финала на «Мастерсе» в Шанхае. Однако времени на то, чтобы выдохнуть после тяжёлой недели, у уроженца столицы практически не было.

Съёмки, фотосессии, спонсорские мероприятия, общение с журналистами, у которых впервые за долгое время появилась возможность лично пообщаться с четвёртой ракеткой мира, — в этом и заключаются будни новой звезды мирового масштаба.

Практически везде его сопровождали многочисленные поклонники, которым Даниил не отказывал в общении и автографах, несмотря на свой статус. Не было их только на встрече теннисиста с министром спорта Павлом Колобковым по случаю вручения значка и удостоверения заслуженного мастера спорта России.

Накануне старта Кубка Кремля россиянин принял участие в «Вечере российского тенниса». На торжественном мероприятии, приуроченном к 30-летию турнира, он вместе с соотечественниками Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым пообщался с супругой первого президента России Наиной Ельциной.

Апогеем визита Медведева в Москву должно было стать его выступление на кортах ледового дворца «Динамо» в Крылатском, ведь местные болельщики надеялись увидеть в действии одного из лучших теннисистов мира. В прошлом году он добрался до полуфинала, уступив будущему победителю Хачанову.

Сам Медведев неоднократно рассказывал, какое значение для него имеюет московский турнир и поддержка домашних трибун. Стоит отметить и тот факт, что за своё участие он бы не получил рейтинговые очки, так как в соответствии с правилами ATP они начисляются за выступление в 18 турнирах на протяжении одного сезона. На счету россиянина их уже более 20.

Надеждам поклонников не суждено было сбыться. В преддверии второго круга спортсмен принял решение сняться с соревнований.

И вновь в головах многих возникла аналогия с Шараповой. Однако справедлива она была лишь отчасти: если причиной отказа экс первой ракетки мира стала обострившаяся травма, то Медведев сослался на усталость и проблемы с адаптацией после резкой смены часовых поясов, заверив, что повреждений у него нет.

О своём решении он объявил на специально организованной пресс-конференции, в которой принял участие президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Несмотря на то что о ней было объявлено за пару часов до начала, в назначенное время конференц-зал был целиком заполнен представителями СМИ. Многие из них прибыли в Крылатское исключительно ради этого мероприятия.

Горечь от отсутствия кумира на единственном московском международном турнире скрасила автограф-сессия. Она состоялась сразу после пресс-конференции. Все желающие получили возможность сфотографироваться и пообщаться с россиянином. Среди присутствующих было и много детей, которые с удовольствием протягивали теннисисту сувенирные мячи и блокноты. Возможно, через несколько лет кто-то из них и сам окажется на этом месте.

Отказ Медведева от участия в Кубке Кремля вполне оправдан. Впереди у него итоговый турнир ATP в Лондоне, а также выступление за сборную на Кубке Дэвиса. Сам спортсмен старается не распространяться о своих планах, скромно отмечая, что его главная цель — выигрывать в каждом матче.

«Только так можно стать первой ракеткой мира. В этом году этот подход мне помог выиграть реально много матчей. Если в следующем году продолжу в том же духе, то у меня будет шанс закончить сезон выше всех», — рассказал он.

В то же время Медведев признался, что рассчитывает завоевать медаль Олимпийских игр в Токио, на которых он уже практически забронировал себе место благодаря успешному выступлению в нынешнем сезоне. А поклонникам одного из лучших теннисистов планеты остаётся дождаться его следующего появления на российских кортах.