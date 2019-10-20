Павлюченкова уступила Бенчич в финале Кубка Кремля

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Бенчич. Матч длился 1 час и 45 минут.

Швейцарская теннисистка выиграла третий турнир в карьере под эгидой WTA.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова одолела Мухову и вышла в финал Кубка Кремля.