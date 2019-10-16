«Надеюсь приблизиться к его результату»: теннисистка Александрова об успехе Медведева, итогах года и хитростях на корте

Теннисистки зачастую прибегают к хитростям, чтобы заставить соперниц нервничать во время игры. Об этом в интервью RT заявила россиянка Екатерина Александрова. По её словам, для этого спортсменки сбивают ритм игры, затягивают подачу или берут медицинскую паузу. Кроме того, она подвела итоги сезона, рассказала, в каком виде спорта хотела бы попробовать свои силы, а также поделилась мнением об успехе четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.

«Хотелось бы попасть в топ-30»

— В матче второго круга Кубка Кремля вы обыграли соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:1. Показалось, что эта победа далась вам легко. Так ли это?

— Да, это действительно так. Сразу получилось сделать брейк, это меня успокоило, я стала более расслабленной. Но мне показалось, что Аню что-то беспокоило, она играла не в полную силу. Поэтому тяжело оценивать этот матч.

— Дарья Касаткина накануне сказала, что корт в «Крылатском» более медленный, из-за того что он надстроен на льду. Мешает ли вам это?

— Действительно, у мяча тут достаточно низкий отскок, но я уже к этому привыкла. Посмотрим, как сложатся предстоящие матчи, но пока меня всё устраивает.

— Вы говорили, что на данный момент для вас победа на турнирах Большого шлема или первая строчка мирового рейтинга — слишком отдалённые перспективы. В таком случае какова ваша ближайшая цель?

— Сначала я ставила перед собой цель задержаться в 150 сильнейших, пока мне это удалось. Раз эта задача выполнена, мне бы хотелось попасть в топ-30.

— Как оцениваете уходящий сезон?

— В целом довольна. Были как хорошие моменты, так и не очень, иногда даже очень плохие. В общем нормально.

— Весной вы умудрились потерпеть шесть поражений подряд. Насколько тяжело было прервать эту серию с психологической точки зрения?

— Честно говоря, даже не знаю, как так получилось. Потому что в один момент вроде бы играешь нормально, всё под контролем, а потом просто уходишь в пике, и у тебя уже ничего не получается. Возможно, сказались последствия неудачной подготовки, не сложился переход на грунт, одно зацепилось за другое. А потом это каким-то образом само же и исправилось.

— За прогрессом Медведева следите? В чём секрет его успеха?

— Сложно сказать. Даня начал потрясающе играть, принял участие в шести финалах подряд, и я даже не знаю, откуда он берёт силы. Это очень здорово и хорошо — что у России появился такой теннисист.

— Сами готовы последовать его примеру?

— Надеюсь хотя бы приблизиться к такому результату, буду стараться.

— В прошлом году на «Газпром Арене» в Петербурге провели несколько хоккейных матчей. Как думаете, если бы можно было организовать теннисный «Мастерс», турнир бы стал популярным?

— Конечно! Я бы с удовольствием выступила, если бы в России проходил ещё один теннисный турнир. Запомнился Ladies Trophy, Кубок Кремля сейчас проходит на новой арене, которая мне тоже очень понравилась. Если соревнования будут ещё где-то, то с удовольствием приеду, хотя бы просто ради того, чтобы посмотреть на новое место.

— Приезжают ли в Москву болельщики из вашего родного Челябинска, чтобы поддержать вас?

— На днях я шла на интервью, и мужчина меня остановил, чтобы сфотографироваться, и сказал, что он из Челябинска. К сожалению, не знаю, приехал он специально на «ВТБ Кубок Кремля» или живёт здесь.

— Чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалёв — ваш земляк…

— На самом деле за боксом вообще не слежу.

— То есть вы больше по фигурному катанию?

— Нет, постоянно слежу только за теннисом. Ещё немного интересен хоккей, потому что им занимается брат, а сестра держит в курсе баскетбольных событий.

— Сейчас все говорят об успехах сборной России по футболу…

— Честно говоря, от футбола я тоже далека. Как и все, смотрела матчи чемпионата мира прошлого года, но не более того.

— Гимнастки Арина и Дина Аверины провели совместную тренировку с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками, Даниил Медведев соревновался в точности с игроками «Зенита». А с кем из звёзд спорта вы бы хотели пообщаться?

— Возможно, это бы были хоккеисты «Трактора». Мне было бы интересно покататься на льду в хоккейной форме, попробовать побросать шайбы.

— Вам нравится путешествовать, учитывая специфику профессии?

— Скорее приходится, ведь мы переезжаем от турнира к турниру каждую неделю. В первый год было тяжело, непросто давались перелёты из одной точки в другую. Но сейчас к этому привыкла, легче реагирую на смену часовых поясов и климата. Но в целом я бы сказала, что мне это нравится.

— Появилось любимое место?

— Любимое — дома. А если вообще, то в последнее время начал нравиться Сеул. Даже не знаю почему, но там я очень комфортно себя чувствую.

— Мужчины-теннисисты часто вымещают свою злость на корте, ломая ракетки, ругаются друг с другом…

— Мы тоже и ракетки разбиваем, и кричим. Чтобы заставить нервничать соперниц, некоторые вызывают физиотерапевта, тянут время на подаче. Кто-то специально меняет ритм: сначала стараются играть глубоко, а потом резко укорачивают или кидают свечи. Лично я других способов давления не знаю. (Смеётся.)