Проигрыш Возняцки, заявка в Линц и мысли о Кубке Кремля: чем занимается Шарапова после вылета из топ-100 рейтинга WTA

Мария Шарапова впервые за два года выпала из первой сотни рейтинга WTA после Открытого чемпионата США по теннису. Теперь она может не попасть в основную сетку следующего турнира Большого шлема, который пройдёт в Австралии. Этой осенью у Шараповой будет шанс подняться в рейтинге только на турнире в Линце. Чтобы реанимировать карьеру пятикратной победительнице мейджоров также необходимо попасть на Кубок Кремля. RT рассказывает, с чем столкнулась Шарапова после проигрыша Серене Уильямс в Нью-Йорке.

Спортивная карьера Марии Шараповой переживает сейчас самое непростое время с тех пор, как она вернулась в теннис после дисквалификации за употребление мельдония. Неудачное выступление на завершившемся неделю назад Открытом чемпионате США привело к самому большому падению бывшей первой ракетки мира в рейтинге WTA за последние два года. После поражения от Серены Уильямс, когда россиянка смогла выиграть всего по гейму в каждом из проигранных сетов, она опустилась с 87-й позиции на 135-ю.

Шараповой тогда, безусловно, не повезло с жребием. После пропуска огромного количества турниров из-за травмы она сразу встретилась с соперницей, которая занимает место среди лучших в мире и дошла до финала US Open. Кроме того, именно против Уильямс 32-летней теннисистке особенно тяжело играть психологически. Если бы они встретились на более поздней стадии, у Шараповой было бы больше шансов навязать борьбу.

Эта неудача уже в прошлом, которое, однако, теперь будет оказывать огромное влияние на будущее теннисистки. В Нью-Йорке Шарапова не смогла защитить сразу 230 рейтинговых очков — это была почти одна треть от её запаса, который постепенно таял, пока она пропускала один крупный турнир за другим. Теперь его необходимо восполнять, и как можно скорее, пока есть такая возможность. Ведь если бы прямо сейчас закрывалась заявка на следующий турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, то Шарапова попала бы только в квалификацию, а для неё такой вариант едва ли можно назвать приемлемым.

До конца сезона остаётся всего пять турнирных недель, во время которых можно заработать рейтинговые очки. Хорошей новостью для Шараповой является то, что ей не придётся где-то защищать прошлогодние баллы, так как после предыдущего US Open она брала паузу до зимы. Ей можно выступать где угодно, и терять имеющиеся баллы она не будет, а сможет только прибавлять заработанные. Ближайший перерасчёт произойдёт только в январе, когда Шараповой придётся защищать свой четвертьфинал на турнире в Шэньчжэне.

Однако сама Шарапова не спешит пользоваться огромным выбором турниров, который у неё имеется. Она пропустила завершающуюся неделю, на которой были турнир серии «Премьер» в Чжэнчжоу и два «250-тысячника» в Хиросиме и Наньчане. Также россиянка не заявилась на ещё один «Премьер» в Осаке и менее престижные соревнования в Гуанчжоу и Сеуле. Организаторы турниров двух следующих недель тоже не анонсировали появления россиянки, хотя на этот период выпадает крупный старт в Пекине, на который приедут практически все лидеры женского тенниса.

Шарапова пропускает весь сентябрь и начало октября, но затем она всё-таки вернётся на корт. Впервые после US Open она сыграет на турнире в Линце, имеющем самую низкую категорию в WTA-туре. С австрийским турниром у россиянки связаны тёплые воспоминания. 13 лет назад Шарапова одержала на нём победу, выиграв четвёртые соревнования подряд после триумфов в Сан-Диего, на US Open и в Цюрихе. К тому же, тогда Шарапова попросила организаторов устроить лыжную прогулку по Альпам для её отца, и те выполнили пожелание теннисистки.

«С турниром в Линце у меня связано много прекрасных воспоминаний. Буду рада вернуться и встретиться со многими из своих замечательных болельщиков. Я очень ценю этот турнир и благодарна его спонсорам. С нетерпением жду возможности сыграть», — сказала Шарапова.

Servus Maria!🤩After 13 years our champion from 2006 returns to the #upperaustrialadieslinz! @MariaSharapova: „I have so many great memories of the Linz tournament and I am really excited to be coming back to see so many of my amazing fans.“ @WTA#wtalinz#porsche@PorscheTennispic.twitter.com/x2cVeZ7hS7 — WTA Linz (@WTALinz) September 13, 2019

Как бы ни стремилась теннисистка выступить в Линце, но своё положение она там не сильно поправит. Только в случае победы она получит 280 рейтинговых очков и заработает $250 тыс. Тогда Шарапова сможет вернуться в свой девятый десяток рейтинга WTA, но победу даже на таком турнире ей ещё предстоит заслужить. Само собой, соперники на нём будут не самые искушённые, но, как минимум, 33-я ракетка мира Барбора Стрыцова и 52-я Камила Джорджи приглашения приняли.

После Линца останется всего одна соревновательная неделя, на которой Шарапова может быть занята делом. Следом состоятся турнир в Люксембурге и «Кубок Кремля». Так как не исключено, что к тому времени она так и останется за пределами первой сотни рейтинга, россиянке ничего не останется, кроме как приехать в Москву спустя два года.

Иного выхода, чтобы оставаться на плаву и быть востребованной в мире тенниса, у неё не останется. Шарапова может как самостоятельно подать заявку, которая закрывается 16 сентября, так и рассчитывать на повторный уайлд-кард. Хотя не исключено, что она выберет и менее представительный турнир в Люксембурге, но тогда опять-таки не сможет заработать так много очков, как разыгрывается на «Премьере» в России.

Пропуская всё азиатское турне, Шарапова избежит проблем с акклиматизацией и сможет более спокойно подготовиться к возвращению под руководством своего нового тренера Риккардо Пьятти. Однако если её ставка на окончание сезона в Европе не сыграет, то ей будет тяжело вернуться в начале января в Шэньчжэнь, где ей предстоит в следующий раз защищать очки. После этого Шарапова может оказаться ещё ниже в рейтинге.

О нынешней форме россиянки пока можно судить только по её матчу с Каролин Возняцки. Две бывшие первые ракетки мира встретились в эти выходные в американском Гринбрире на выставочном турнире Champions Tennis Classic. Россиянка проиграла в двух сетах со счётом 6:7, 2:6.