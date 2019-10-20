Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
Россиянин Андрей Рублёв стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля», победив француза Адриана Маннарино.
- © Агентство городских новостей «Москва»
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу россиянина. Матч длился 1 час 3 минуты.
Для 22-летнего Рублёва эта победа на Кубке Кремля стала первой в карьере.
Ранее Рублёв заявил, что для него Кубок Кремля связан с детством.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube