Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля

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Россиянин Андрей Рублёв стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля», победив француза Адриана Маннарино.
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу россиянина. Матч длился 1 час 3 минуты.

Для 22-летнего Рублёва эта победа на Кубке Кремля стала первой в карьере.

Ранее Рублёв заявил, что для него Кубок Кремля связан с детством.

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