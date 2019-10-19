Рублёв: для меня Кубок Кремля связан с детством

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«Я рад выйти в финал дома, в таком турнире. Для меня этот турнир очень связан с детством», — цитирует Рублёва Sport24.

Также теннисист рассказал о своих взаимоотношениях с бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

«Не могу сказать, что мы большие друзья, но мы хорошо общаемся. Я его обожаю. Когда есть возможность, я рад с ним встретиться. Для меня этот человек — уникальный. От него прёт нереальная энергетика. Чтобы он ни делал, это выглядит нереально стильно и круто. Он легенда», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля.