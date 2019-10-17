«Сыграл бы с Федерером на Красной площади»: Медведев о матче мечты, комментариях Сафина и «дуэлях» с Овечкиным и Дзюбой

Если бы Даниилу Медведеву дали возможность выбрать место и соперника для выставочного матча, то он сыграл бы с Роджером Федерером на Красной площади. Об этом российский теннисист заявил в эксклюзивном интервью RT, отвечая на 20 несерьёзных вопросов. Четвёртая ракетка мира предположил, что сможет превзойти Александра Овечкина в точности, а Артёма Дзюбу — в скорости и высоте прыжка. Кроме того, Медведев оценил комментаторский опыт Марата Сафина и назвал самого болтливого, по его мнению, теннисиста.

Умение шутить и стараться позитивно относиться ко всему, что происходит вокруг, всегда было отличительной чертой российского теннисиста Даниила Медведева. Вот и на встрече с болельщиками, состоявшейся в бутике Lacoste в ГУМе, теннисист оставался верен себе. Несмотря на колоссальную усталость, напряжённый график и акклиматизацию после длительного перелёта из Шанхая, амбассадор бренда на протяжении двух часов профессионально выполнял свои обязательства, попутно успевая раздавать интервью ведущим российским СМИ.

— Если бы вы соревновались с Дзюбой, кто выше выпрыгнет и быстрее пробежит 30 метров, кто бы вышел победителем?

— Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артём. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я.

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— Если бы Овечкин бросал по мишеням шайбой, а вы бы выбивали их теннисным мячом, кто оказался бы точнее?

— Мне кажется, что теннисисты точнее в целом, так как при броске клюшкой погрешность больше. Но это всего лишь моё мнение, не уверен, что это соответствует действительности. Хотел бы я попробовать принять участие в таком конкурсе? Да, с удовольствием, это было бы очень круто.

На самом деле мы делали нечто похожее с легендами «Зенита» Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, а также бразильским полузащитником Малкомом. Правда, это был аналог дартса и они исполняли удары футбольным мячом. Мы оказались точнее, но они попали в умножение и за счёт этого выиграли.

— Если бы вас поставили на коньки в пару с Алиной Загитовой, то чем бы всё закончилось?

— Я бы упал, потому что не умею кататься на коньках.

— В чём вы точно лучше Хабиба Нурмагомедова?

— В большом теннисе и в компьютерной игре FIFA.

— Если бы в теннисе устраивали AllStarWeekend, как в НБА или НХЛ, какой конкурс вы бы выиграли?

— Ох, зависит от того, какие бы соревнования организовали. Пусть это будет конкурс на точность игры слева. Это к вопросу о мишенях. Если бы их поставили, наверное, смог бы превзойти всех.

— Какой самый эффектный трюк вы можете осуществить с теннисным мячом?

— На самом деле я знаю не так много трюков. В туре есть люди, которые могут дико долго чеканить мяч ребром ракетки. Любой приличный теннисист знает, как выполнить удар между ног, хотя это достаточно сложный элемент. Но для меня это самый эффектный из тех, на которые я способен.

— Если бы на сайте ATP создали видеоблог «King of trolls» (Король троллей. — RT) и вы бы его вели, кого пригласили бы в гости первым?

— Без сомнения, Ника Кирьоса. Потому что в плане медийности ему нет равных. Австралиец сразу бы «взорвал» передачу, и у неё были бы лучшие рейтинги.

— Кто является самым болтливым теннисистом из тех, с кем вы пересекались?

— Карен Хачанов. Он очень много говорит, однако это здорово, так как с ним никогда не соскучишься.

— Если бы вас на чемпионском балу теннисистов заставили петь песню, какую бы выбрали?

— У меня ужасный голос. Разве что «Калинку» сумел бы. Она была бы супер.

— Если бы в психологии появился термин «эффект Медведева», что бы он означал?

— Когда люди делают что-то хуже своих истинных возможностей, которые выходят против кого-то.

— Что вы начинаете делать, когда проводите более двух суток без жены?

— Играть в видеоигры на компьютере. Потому что делать это с ней было бы слишком скучно.

— Помните, когда вам дольше всего делали массаж после матча?

— Мы играли с Новаком Джоковичем в матче первого круга Кубка Дэвиса в феврале 2017-го. У меня тогда свело всё тело и надо мной трудились часа четыре, потому что я банально не мог пошевелиться.

— Если бы можно было соорудить небольшой временный корт в любом месте на Земле и сыграть выставочный матч, то где и с кем вы бы предпочли сразиться?

— Без сомнения, в Москве, на Красной площади. Лучшее место подобрать невозможно. А в соперники я бы позвал Роджера Федерера. Посмотреть на него пришёл бы миллион поклонников, если бы трибуны вмещали.

— В каком матче вы съели и выпили на корте больше всего?

— С уверенностью не скажу. В любом пятисетовом матче приходится часто подкрепляться и утолять жажду. Кстати, возможно, даже финал US Open c Надалем был одним из таких, потому что это самый длинный матч в моей карьере. Не знаю, сколько бананов съел и воды выпил, но думаю, что достаточно много.

© Николай Дунаевский

— Если бы Lacoste включил в контракт пункт о необходимости выходить на матч с надувным крокодилом в человеческий рост, вас бы это шокировало?

— Я бы тогда выходил с ним на корт и говорил бы менеджерам компании: «Смотрите, как смеются надо мной люди, что вы со мной делаете?»

— Что может быть лучше звания первой ракетки мира?

— Победа на турнире Большого шлема.

— Что вам потребуется, чтобы одержать за карьеру 915 побед в матчах ATP, как Кафельников и Южный?

— Выиграть ещё очень много матчей. Я только в начале пути.

— Вы слышали, как ваш финал с Надалем комментировал Сафин?

— Нет, у меня не было времени даже на то, чтобы пересмотреть тот матч. Прочитал на следующий день в СМИ самые яркие цитаты. Раз об этом все говорили, значит, это было весело и круто. Не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, что было скучно, или обвинил Марата в непрофессионализме.

— Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что Свитолина начала встречаться с Монфисом?

— Сначала об этом узнала моя жена, потому что женщины больше в курсе всех последних сплетен. Она увидела у кого-то в Instagram, что они вместе отдыхали в Дубае. Мы удивились, так как это было неожиданностью для всех. Но это нормально и объяснимо, мы ведь все живём в достаточно тесном мире.

— Чем вы отличаетесь от Марии Шараповой?

— Уфф. (Задумывается) Тем, что она — женщина, а я — мужчина. Я не знаю, что придумать лучше.