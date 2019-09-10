Сафин: у меня кукушка тоже съезжала, но я её ловил

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, как развивалась его карьера. По словам экс-теннисиста, победа на US Open и высокие гонорары, которые он начал получать в 20 лет, вскружили ему голову.
Сафин: у меня кукушка тоже съезжала, но я её ловил
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Естественно, глупо врать, что этого не было. Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я её ловил, потом она опять временно меняла своё положение. С годами после многих событий пересмотрел отношение к жизни», — сказал Сафин в интервью RT.

По его словам, людям важно «понимать и принимать свои тёмные стороны».

«Только заглянув внутрь и приняв себя, можно адекватно воспринимать мир. Всё, что раздражает тебя, — это ты сам», — рассказал Сафин.

Ранее Сафин рассказал, что Надаль играет в футбол не хуже игроков «Спартака» и «Зенита». 

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