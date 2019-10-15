Касаткина о прогрессе Медведева: все в шоке

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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказала мнение о прогрессе своего соотечественника Даниила Медведева.
Касаткина о прогрессе Медведева: все в шоке
  • Reuters

«Он большой молодец, большой прогресс со второй половины года, все в шоке. Должна быть стальная психика. Его подача ему очень сильно помогает. Вы сами всё видите. Если у него что-то не получается, этого никто не видит», — заявила Касаткина.

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.

Ранее сообщалось, что Медведев снялся с Кубка Кремля.

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