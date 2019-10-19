Французский теннисист Маннарино второй год подряд вышел в финал Кубка Кремля
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Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
В финале Маннарино сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым и хорватом Марином Чиличем.
Маннарино вышел в финал московского турнира второй год подряд. В прошлом сезоне он в решающей игре проиграл местному теннисисту Карену Хачанову.
Ранее Анастасия Павлюченкова одолела Каролину Мухову и вышла в финал Кубка Кремля.