Французский теннисист Маннарино второй год подряд вышел в финал Кубка Кремля

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Француз Адриан Маннарино взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Французский теннисист Маннарино второй год подряд вышел в финал Кубка Кремля
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

В финале Маннарино сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым и хорватом Марином Чиличем.

Маннарино вышел в финал московского турнира второй год подряд. В прошлом сезоне он в решающей игре проиграл местному теннисисту Карену Хачанову.

Ранее Анастасия Павлюченкова одолела Каролину Мухову и вышла в финал Кубка Кремля.

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