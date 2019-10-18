«Федерер похож на Месси»: Рублёв о кумирах детства, об уникальном стиле Медведева и о знаменитом тёзке

Стиль игры легендарного швейцарца Роджера Федерера схож с действиями на поле аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом в интервью RT заявил российский теннисист Андрей Рублёв. По его словам, оба спортсмена отличаются лёгкостью и чёткостью в обращении с мячом. 31-я ракетка мира также объяснил, почему Даниил Медведев для многих является неудобным соперником, и оценил комментаторский талант Марата Сафина.

«Мало теннисистов, которых можно сравнить с Медведевым»

— Жалеете, что не удастся взять реванш у Даниила Медведева за поражения на турнирах в Санкт-Петербурге и Цинциннати?

— Сложно говорить о том, пересеклись бы наши пути или нет. Даня снялся, его выбор понятен. Он уже с запасом набрал очки, поэтому Кубок Кремля у него бы забрал больше сил, чем принёс бы пользы. Сейчас ему предстоит выступить на Итоговом турнире ATP, к которому необходимо подойти готовым и свежим. Поэтому его решение объяснимо.

— Если сравнить Медведева с Роджером Федерером, которого вы победили в Цинциннати, насколько россиянин сильнее швейцарца?

— Они слишком разные. Мало теннисистов, которых можно было бы сравнить с Даней. Я бы назвал Жиля Симона и Адриана Маннарино. Их стиль игры схож, однако у Медведева он присутствует в улучшенной версии. Он умеет плотно вводить как первую, так вторую подачу. При этом хорошо держит мяч, достаточно плоско и глубоко посылает его над сеткой. На такой удар очень сложно отвечать атакой, всегда есть риск совершить ошибку. Приходится подстраиваться, выжидать моменты, осторожничать. Кроме того, он и сам может забить, если это требуется. У Федерера просто мяч летит совсем по-другому, он активно режет удары, часто рвёт ритм и бежит к сетке.

— Стефанос Циципас называет теннис Медведева скучным. Это лучшая похвала?

— Тяжело сказать. Возможно, это было сделано на эмоциях. Не знаю, у них свои отношения, поэтому мне сложно судить. А может, он действительно так считает.

— Марат Сафин, комментировавший финал US Open с участием Даниила и Рафаэля Надаля, явно так не считал. К слову, на вас его работа произвела впечатление?

— По моему мнению, это было очень круто. Сафин талантлив, и талантлив во всём. Что бы он ни делал, получается невероятно оригинально и стильно.

— Стоит ли двукратному победителю турниров Большого шлема продолжать?

— Мне кажется, Марат сам этого не хочет, хотя мы с ним не общались на эту тему. Он и в тот раз не планировал, как я понял. Его попросили, у него была возможность, поэтому он с удовольствием откликнулся.

— Объявляя об отказе от участия в Кубке Кремля, Медведев сказал, что придёт на ваш матч с Александром Бубликом. Выполнил ли он своё обещание?

— Честно говоря, не знаю. Я сам его не видел, и мы тогда не общались. Но раз так говорил, то, наверное, сдержал своё слово.

— На матче Карена Хачанова присутствовал Александр Кержаков. А кого из футболистов пригласили бы вы?

— На самом деле, было бы здорово, если бы Саша и меня пришёл поддержать, потому что я тоже с ним хорошо знаком.

«Конец сезона выдался продуктивным»

— На каком месте в мировом рейтинге вы бы хотели оказаться, чтобы записать год в актив?

— Всё протекает так, как и должно. Если я нахожусь на 31-м месте, значит, оно заслужено. Всегда может быть хуже или лучше, но я непременно буду стремиться прогрессировать, пока это возможно. Могу сказать, что вторая половина сезона выдалась продуктивной. Посмотрим, чем всё закончится.

— Есть ощущение, что, начиная с Гамбурга, вы прибавили. Так ли это?

— Хочется верить, что это так. Слава богу, результаты неплохие.

— Ставили перед собой конкретную задачу на оставшуюся часть сезона?

— Нет, целей никаких не было и нет. Передо мной скорее стоят задачи, связанные с тренировками и работой над собой. Потому что в нынешнем сезоне всё сложилось фактически из ничего. Никто не ожидал, что я выйду в финал турнира в Гамбурге. Я не должен был выступать ни в Монреале, ни в Цинцинатти, потому что забыл на них заявиться, но попал в последний момент, потому что кто-то другой не доехал. Поэтому без удачи дело не обошлось.

— После вашей победы над Федерером одна из российских газет вышла с заголовком «Андрей Рублёв вынес икону»...

— Не слышал о таком.

— Нравится ли вам такая игра слов?

— Даже не знаю, что и сказать.

— Не приходилось изучать биографию тёзки иконописца?

— Я уверен, что мои родители хорошо её знают, но сам, к сожалению, не так хорошо знаком. Конечно, мне известно, кто это и кем был, мог бы назвать его основные произведения, но не более того.

— Часто вас о нём спрашивают?

— Сейчас уже нет, а в школе, конечно, когда проходили, вспоминали меня.

— А кто для вас самого является настоящей иконой тенниса?

— Сейчас никто, потому что хочется быть собой, развить свой собственный потенциал. Раньше же это были Марат Сафин и Рафаэль Надаль. Фанател от них, копировал их стиль, скупал все коллекции.

— А если сравнивать нынешних икон — Федерера, Надаля и Джоковича с легендарными футболистами, то кто есть кто, по вашему мнению?

— Тяжело сказать, я не настолько хорошо знаком со стилем игры футболистов. Роджер — наверное, похож на Лионеля Месси. У обоих всё очень легко получается, что один по месту забивает, что другой красиво по корту кладёт мячи. С остальными сложнее.

— Организаторы Кубка Кремля сводили нескольких иностранных теннисистов на экскурсию в Третьяковскую галерею. Вы, как уроженец Москвы, что бы показали коллегам в первую очередь?

— Всё зависит от того, что нравится конкретному человеку. Если он интересуется искусством, историей, то Третьяковская галерея — отличный вариант. Я бы и сам туда с удовольствием заглянул. А если живопись не интересует, то стоит выбрать что-то другое. Кремль, Красная площадь — ничего нового не назову.