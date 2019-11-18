Рублёв признался, что оказался в раздевалке за 15 минут до матча с Гойо
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«Я в раздевалке оказался только за 15 минут до матча. Как-то проникся атмосферой турнира. Получился уверенный счёт, но в какие-то моменты всё могло сложиться по-другому. Не было ощущения, что матч даётся легко», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».
Сборная России вышла вперёд в противостоянии с Хорватией — 1:0. Во втором матче Карен Хачанов сыграет с Борной Чоричем.
Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Гойо в стартовом матче Кубка Дэвиса.