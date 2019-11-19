Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России над командой Хорватии на Кубке Дэвиса.
Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Когда ты играешь не только за себя, но и за свою страну, тебе нужно иметь дополнительную выносливость и сражаться упорнее. Это был тяжёлый матч. Впервые играя в Мадриде, в матче открытия, испытываешь дополнительное давление, поэтому было важно начать хорошо, использовать все возможности. Я очень рад, что мы победили в этом матче», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.

Российская команда победила Хорватию со счётом 3:0. Следующим соперником сборной России станет команда Испании.

Ранее сообщалось, что Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над Иваном Додигой и Николой Мектичем в матче Кубка Дэвиса.

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