Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России над командой Хорватии на Кубке Дэвиса.

«Когда ты играешь не только за себя, но и за свою страну, тебе нужно иметь дополнительную выносливость и сражаться упорнее. Это был тяжёлый матч. Впервые играя в Мадриде, в матче открытия, испытываешь дополнительное давление, поэтому было важно начать хорошо, использовать все возможности. Я очень рад, что мы победили в этом матче», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.

Российская команда победила Хорватию со счётом 3:0. Следующим соперником сборной России станет команда Испании.

Ранее сообщалось, что Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над Иваном Додигой и Николой Мектичем в матче Кубка Дэвиса.