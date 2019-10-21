«У меня есть связь с Россией»: теннисистка из США о своей экстравагантности, мотивации Уильямс и визите в Москву

Из-за плотного графика у теннисистов нет времени полноценно отмечать свои титулы. Об этом в интервью RT заявила олимпийская чемпионка в миксте Бетани Маттек-Сандс. По её словам, необходимо наслаждаться каждым моментом вне зависимости от результата. Кроме того, американка поделилась мнением о том, что мотивирует 38-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс продолжать выступать, объяснила, почему предпочитает броские наряды на корте, а также рассказала, что связывает её с Россией.

«Через внешний вид я проявляю свою индивидуальность»

— Вы не первый раз приезжаете в Москву. Этот город вас по-прежнему удивляет?

— Да, в этот раз мы особенно хорошо провели здесь время. Посетили Кремль и Красную площадь, обнаружили несколько новых мест. А ещё здесь просто великолепные рестораны. Я очень люблю открывать для себя хорошие местные заведения.

— Вы успели посетить знаменитое кафе «Пушкинъ». Почему ваш выбор пал именно на него и знали ли вы что-нибудь о нём до своего визита?

— На самом деле, нет. Нам его рекомендовали друзья. Сказали, что мы обязательно должны сходить туда, пока находимся в Москве. Само здание, интерьер великолепны. Мы попробовали блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ, и это было очень здорово.

— Значит, фраза в вашем Instagram from Russia with love — именно то, что вы чувствуете, гуляя по столице?

— Определённо! В России у меня много классных поклонников, с которыми я общаюсь в основном в социальных сетях. И во время матчей на трибунах за меня болеет своя небольшая группа поддержки. После игры я долго раздавала автографы, сделала много совместных фотографий с болельщиками. Поэтому для меня настоящее удовольствие здесь находиться.

К слову, один из моих первых тренеров, Ирина, была из Москвы. Поэтому я чувствую, что у меня есть некая связь с этой страной с самого юного возраста. Когда мне было около семи лет, к нам приезжали девочки из России, они жили с нами под одной крышей на протяжении нескольких месяцев. Я тренировалась с ними, и это мотивировало меня продолжать работать над собой.

— Вас продолжают называть самой экстравагантной теннисисткой тура. Приятно?

— Да, конечно! Через внешний вид я проявляю свою индивидуальность как на корте, так и за его пределами. У меня даже есть своя линия одежды. Знаете, на протяжении карьеры у меня было несколько серьёзных травм, после которых я возвращалась на корт и видела, как мои болельщики этого ждали. И сейчас по-настоящему наслаждаюсь теннисом, будь то матчи в парном или одиночном разрядах. Поэтому пусть называют.

— Это тот случай, когда титулы олимпийской чемпионки и победительницы девяти турниров Большого шлема позволяют диктовать свои условия?

— Не думаю. Я носила яркую одежду и старалась выделяться ещё до того, как завоевала большую часть своих титулов. Всё дело в моём характере. Честно говоря, я была очень застенчивым ребёнком. А мода и подобные средства самовыражения помогали мне общаться с людьми, находить друзей. Поэтому исход матчей перестал иметь для меня значение. Я, можно сказать, пошла наперекор устоявшемуся тренду, когда спортсмен общителен лишь в случае своей победы.

Если даже в один из дней у тебя будет неважный результат, всё равно можно весело проводить время, сходить куда-нибудь на ужин, а на следующий день работать ещё упорнее. Мне кажется, лучше выбрать именно такой подход, иначе твоё настроение будет слишком сильно зависеть от результата. А мне нравится при любых обстоятельствах оставаться собой.

— Как бы вы описали свой образ вне корта?

— Люблю эклектичный стиль, сочетание разных материалов и ярких цветов. Я часто слежу за модными показами, поэтому в курсе того, что будет в тренде. При этом мне нравится одеваться немного по-другому, носить в некоторой степени уникальные вещи.

«Сейчас играю лучше, чем десять лет назад»

— Почему звание олимпийских чемпионов в парных разрядах и миксте по теннису многими недооценивается?

— Думаю, дело в том, что в сезоне у нас четыре турнира Большого шлема, а Олимпиада проходит раз в четыре года. Нам приходится еженедельно готовиться к новым крупным соревнованиям, а представители иных видов спорта имеют возможность сконцентрироваться на Играх. Наш график намного плотнее. Помню, как после победы в Рио-де-Жанейро меня спрашивали, что я буду делать после: возьму ли небольшой отдых, планирую ли отмечать завоевание золота. А я им отвечала: «Нет уж, у меня завтра самолёт, я участвую в US Open». У теннисистов не так много времени на празднования, и именно поэтому я считаю, что нужно наслаждаться каждым моментом, а не ждать, когда выиграешь.

— Что олимпийская медаль значит лично для вас?

— Это очень значимая награда, которая стоит рядом с моими титулами на турнирах Большого шлема. В 2016 году я впервые принимала участие в Олимпиаде и теперь с нетерпением жду Токио-2020.

— Ваше «проклятие» Уимблдона, травма на турнире 2017 года — стечение обстоятельств?

— Мне просто не повезло. Меня уже беспокоило колено, но оно не было зафиксировано. И именно в этом матче я поскользнулась на траве и подвернула его. Хирург сказал, что колено оказалось в неправильном положении и разрыв связки был неизбежен. Сейчас дела обстоят намного лучше, но я прошла долгий путь восстановления, на протяжении полутора месяцев нога не сгибалась, мне буквально пришлось учиться заново ходить и бегать. Но сейчас я чувствую себя ещё более сильной и очень этому рада.

— Значит, вы по-прежнему рассчитываете выиграть Уимблдон?

— Да, это единственный титул, которого мне не хватает. Я была очень близка к нему, так как до моей травмы мы с Луцией Шафаржовой были главными претендентками на победу. Так что до сих пор ощущаю, что не дошла до конца. Недавняя победа на China Open стала моим первым титулом в женском парном разряде после повреждения. Разумеется, все звания особенные, но Уимблдон — моя основная цель.

— Ваша соотечественница Серена Уильямс никак не может догнать Маргарет Корт по числу титулов на турнирах Большого шлема. Вам не кажется, что ей стоит остановиться?

— Нет. Я вижу, что она по-прежнему крайне мотивирована продолжать играть. Думаю, важнее рекорда Корт для неё победа на турнире Большого шлема после рождения дочери. Это удалось Ким Клейстерс, к тому же в спорт возвращаются и другие теннисистки, ставшие матерями. Думаю, Серена на своём примере стремится показать, что это возможно. И она до сих пор демонстрирует великолепный теннис, с каждым месяцем всё больше приходя в форму. Это большой вызов: она близка к цели, и это раззадоривает её ещё больше. Мне кажется, именно поэтому у неё есть запал для следующего сезона.

— Вам 34 года, но и вы продолжаете получать удовольствие от тенниса даже в одиночном разряде. Как вам это удаётся?

— Мне кажется, сейчас я играю лучше, чем десять лет назад. С физической точки зрения чувствую себя лучше, чем тогда. Кроме того, я стала умнее, мудрее. И действительно наслаждаюсь теннисом. На протяжении всей карьеры у меня было много травм и операций, поэтому я пропустила достаточно времени, и сейчас мне хочется наверстать упущенное. Поэтому я по-прежнему чувствую себя молодой.