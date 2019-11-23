Роковой тай-брейк: сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса. В одиночных матчах Андрей Рублёв взял верх над Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов уступил Денису Шаповалову. Парная встреча завершилась на тай-брейке, где успешнее были канадские спортсмены — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Сборная России по теннису в лице только лишь Андрея Рублёва и Карена Хачанова сотворила в четвертьфинале Кубка Дэвиса настоящее чудо, пройдя команду Сербии с Новаком Джоковичем в составе, и впервые за 11 лет вышла в полуфинал.

Судьба в какой-то мере вознаградила Рублёва и Хачанова за их спортивный подвиг. В полуфинале им досталась команда с самым низким посевом среди всех оставшихся — Канада. Накануне североамериканцы выбили из борьбы австралийцев, решив судьбу матча только в парной игре.

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Противостояние России и Канады можно было назвать самым молодым и амбициозным среди всех на нынешнем Кубке Дэвиса. Встретиться на корте могли сразу четыре игрока до 23 лёт, которые находятся в топ-23 рейтинга ATP. Правда, Феликс Оже-Ольяссим так и не попал в состав, и единоличным лидером сборной Канады остался Денис Шаповалов, а Вашеку Поспишилу, занимающему 150-е место в одиночном рейтинге, пришлось начинать полуфинальный раунд дуэлью с Рублёвым.

Соперники встречались лишь однажды, и в прошлом году в Майами победу одержал Поспишил. Но тогда Рублёв ещё был далёк от оптимальной формы, а нынешний сезон у него явно лучший за карьеру. Вторую игру между ними россиянин начал с восьми выигранных очков подряд, после чего всё-таки позволил сопернику взять свою подачу.

Канадский теннисист долго не мог переломить ход первого сета. Лишь при счёте 4:3 в пользу Рублёва он заработал три брейк-пойнта, но не реализовал ни один из них. Следом уже россиянин так здорово принимал мяч, что получил тройной сетбол. Воспользоваться таким запасом сразу Рублёв не смог и после нескольких эйсов отдал гейм. Поспишил был настолько рад этому, что потерял концентрацию. Рублёв вынудил его совершить две ошибки и выиграл партию.

Во втором сете канадец выместил всю свою злость — четыре эйса подряд стали буквально откровением для болельщиков. Впоследствии он присовокупил к ним ещё два, но в этот момент Рублёв наконец-то приспособился к стилю соперника и ответил восемью очками подряд. Тем не менее заработанный брейк не стал победным — Поспишил сумел сравнять счёт, но это отняло слишком много сил у канадца. В четырёх следующих геймах он лишь однажды набрал больше одного очка. Рублёв одержал победу со счётом 6:4, 6:4 и первым на Кубке Дэвиса выиграл четыре одиночных матча.

Далее на корт вышли Хачанов и Шаповалов, никогда прежде не игравшие друг с другом. Матч между равными по силе соперниками получился более упорным. Хачанов начал первый сет лучше и быстро оформил брейк, но слишком просто позволил канадскому теннисисту сравнять счёт, а затем и выйти вперёд. Времени отыграться же не осталось, Шаповалов свёл партию в свою пользу.

В следующем сете оба соперника сыграли выше всяких похвал на подаче. В первых девяти геймах был зафиксирован всего один брейк-пойнт, который Хачанов так и оставил нереализованным. Следующую попытку он предпринял при счёте 5:4, на которую Шаповалов ответил двойной ошибкой. Сборная России оказалась в одной партии от выхода в финал Кубка Дэвиса.

Но это расстояние быстро увеличилось — третий сет для Хачанова сложился неудачно. Хотя он мог в любой момент прибавить и заставить соперника сдать подачу пару раз, этого не произошло. Шаповалов долго терпел и, когда почувствовал себя в безопасности, сделал брейк при счёте 4:3. Хачанов успел взять один гейм под ноль на своей подаче, но даже для тай-брейка этого было мало. Шаповалов выиграл этот матч, сравняв счёт между двумя командами.

🇨🇦 @denis_shapo has come to the party 🎉



Tops Khachanov 6-4 4-6 6-4 to send this tie to a decider...#RUSCAN#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/nlr3ncPB4H — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 23, 2019

В преддверии парного противостояния на скамейке сборной оказался Марат Сафин. Двукратный победитель турниров Большого шлема не присутствовал на предыдущих встречах Кубка Дэвиса, но в ключевой момент решил поддержать соотечественников. Но даже присутствие легенды российского тенниса вряд ли могло изменить расстановку сил.

Так, в составе российской команды не оказалось ни одного специалиста по игре в парах. Рублёв и Хачанов добились главных успехов именно в одиночном разряде, в то время как в дуэтах не доходили дальше третьего круга мейджоров. Безусловно, в 2015 году Андрей брал титул в Москве, но вместе с ним тогда выступал опытный Дмитрий Турсунов.

Канадцы же не только находились в приподнятом настроении после триумфа Шаповалова, но и располагали тем самым опытным бойцом в парах. За свою карьеру Поспишил выиграл шесть трофеев на соревнованиях ATP, а в 2014 году первенствовал на Уимблдоне. В финале он вместе с американцем Джеком Соком взял верх над легендарными братьями Бобом и Майком Брайанами.

В связи с этим резвый старт «кленовых листьев» вряд ли стал для кого-то откровением. Канадцы с ходу сделали брейк и вырвались вперёд — 3:0. Но если Шаповалов показывал стабильную и уверенную игру, то Поспишил солировал на корте. Вашек здорово действовал у сетки, а его подача была краеугольным камнем успеха. В решающий момент спортсмен вернулся к показателям первой половины очной дуэли с Рублёвым, когда его процент попадания первым мячом составлял около 90%.

Россияне пытались сопротивляться и даже могли выровнять положение в сете, но, к несчастью, на подаче был именно Поспишил. Рублёв и Хачанов самоотверженно действовали на задней линии, но последнее слово осталось за опытным канадцем. Вашек в очередной раз выдвинулся вперёд, и Карен допустил очередную невынужденную ошибку.

Могло показаться, что неудача сломила боевой дух россиян, но роль лидера на себя взял Рублёв. Он здорово прибавил и организовал рывок российского дуэта. Сначала он стал одним из главных творцов брейка на подаче неуступчивого Поспишила, а затем самолично увеличил разницу до двух очков. Самым показательным стал последний розыгрыш на приёме, когда Андрей ударом по линии застал врасплох визави.

Правда, без нервов не обошлось. Не самые уверенные действия Хачанова позволили оппонентам сделать обратный брейк, но россияне вновь вырвались вперёд. Сначала Рублёв отметился серией удачных розыгрышей на приёме, а на своей подаче восстановил равенство по сетам.

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Заключительный сет получился крайне напряжённым. Спортсмены несколько раз были близки к тому, чтобы сделать брейк, но подающие продолжали держаться. Уже во втором гейме отличные шансы выйти вперёд имели канадцы, но россияне смогли отыграться со счёта 15:40. В свою очередь Рублёв и Хачанов дважды чуть было не воспользовались потерей концентрации изрядно подуставшего Поспишила.

В результате судьба путёвки в финал Кубка Дэвиса решилась на тай-брейке. Россияне с ходу сделали минибрейк и повели со счётом 3:0. Но подобный гандикап чересчур расслабил Рублёва и Хачанова. Из следующих семи розыгрышей они уступили в шести и позволили противникам заработать два матчбола. Уверенные действия Андрея на задней линии помогли отыграть один из них, но затем он не справился со второй подачей Поспишила.

Сборная России уступила команде Канады в Кубке Дэвиса и не смогла впервые за 12 лет пробиться в финал соревнований. В последний раз отечественные спортсмены сражались за трофей в 2007 году, но тогда также уступили визави из Северной Америки. Правда, в тот раз на их пути встали американцы.