Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой

Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Таким образом, счёт в противостоянии Россия — Канада стал 1:1.

В решающем, третьем матче, по итогам которого определится полуфиналист, Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют в парной встрече с Денисом Шаповаловым и Вашеком Поспишилом.

Ранее Андрей Рублёв вывел сборную России по теннису вперёд в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой.