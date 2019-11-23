Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой

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Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
  • © Manu Reino/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Таким образом, счёт в противостоянии Россия — Канада стал 1:1.

В решающем, третьем матче, по итогам которого определится полуфиналист, Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют в парной встрече с Денисом Шаповаловым и Вашеком Поспишилом.

Ранее Андрей Рублёв вывел сборную России по теннису вперёд в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой.

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