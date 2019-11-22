Выстояли против Джоковича: сборная России по теннису впервые за 11 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису впервые за 11 лет пробилась в четвёрку сильнейших команд розыгрыша Кубка Дэвиса. В первом раунде плей-офф финального турнира отечественная команда сенсационно победила Сербию. В одиночном разряде Андрей Рублёв не оставил шансов Филипу Краиновичу, но Карен Хачанов уступил Новаку Джоковичу. Однако в паре молодые подопечные Шамиля Тарпищева оказались сильнее, отыграв три матч-поинта на тай-брейке решающего сета.

Успешное выступление и миллион за плей-офф

Матча с Сербией болельщики ждали с огромным интересом, ведь мужская сборная России сумела приятно удивить. Несмотря на отсутствие Даниила Медведева и ограниченный ростер, команда пробилась в четвертьфинал турнира, где попала на одного из главных фаворитов. На стадии же группового этапа подопечные Шамиля Тарпищева уверенно переиграли хорватов, а затем уступили испанцам с Рафаэлем Надалем в составе. Тем не менее, этого хватило для того, чтобы попасть в число двух лучших команд, занявших вторые места, и пробиться в плей-офф.

К слову за свой успех отечественная команда заработала немалые деньги. Карен Хачанов и Андрей Рублёв получили от организаторов на двоих $1 млн, а Федерация тенниса России — $ 600 тыс. Соответственно в случае новых побед сумма гонорара могла только увеличиться.

В свою очередь, Сербия с Новаком Джоковичем во главе оказалась сильнее Франции и Японии и заняла первое место в группе А. Так России достался крайне непростой соперник. А победителю данного противостояния предстояло встретиться в полуфинале с Канадой, которая чуть раньше выбила из борьбы Австралию.

Победа Рублёва и поражение Хачанова

Первым на корт вышел Рублёв, соперником которого стал Филип Краинович. И Андрей не оставил оппоненту ни единого шанса. 22-я ракетка планеты уверенно начал матч и сразу же взял десять очков кряду, а также сделал два брейка. Серб же сумел разжиться первыми баллами на своей подаче лишь в четвёртом гейме. В результате Рублёв взял первый сет с разгромным счётом — 6:1, а его преимущество по активно выигранным мячам было впечатляющим (11:0).

Во второй партии картина не поменялась. Андрей по-прежнему выглядел на порядок сильнее Краиновича и всё делал гораздо быстрее. Он позволил себе немного расслабиться лишь при счёте 4:0, когда впервые уступил свою подачу. Однако тратить силы попусту, памятуя о паре, Рублёв не стал, и вскоре поставил уверенную точку — 6:2. Заодно Рублёв стал первым теннисистом Кубка Дэвиса-2019, который выиграл три матча в одиночном разряде.

«Я очень доволен своим выступлением и действительно счастлив принести первое очко своей команде. Карену предстоит провести тяжёлый матч, поэтому мне действительно нужно было выиграть свою встречу. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Рублёва официальный сайт Кубка Дэвиса.

К сожалению, Хачанов не справился с Джоковичем. Карен изо всех сил пытался составить одному из лучших теннисистов мира достойную конкуренцию, но в ключевых эпизодах тот оказывался точнее и сильнее. Сказалось и большое количество ошибок. Карен допускал помарки на своей подаче почти в каждом гейме второго сета. Новак же, напротив, уверенно подавал и пользовался своими шансами.

В первой партии всё решил брейк серба в четвёртом гейме. Он повёл — 3:1 и своего уже не упустил. В свою очередь Хачанов имел брейк-пойнты в третьем и пятом геймах, но не реализовал их и проиграл — 3:6. Второй сет завершился с аналогичным счётом. На этот раз равная борьба шла до пятого гейма, а затем Хачанов отдал четыре гейма подряд, в том числе позволив сопернику сделать два брейка.

Таким образом, судьба противостояния должна была решиться в парном разряде. И сербы пошли на отчаянный шаг: включили в дуэт с Виктором Троицки своего лидера Джоковича вместо Янко Типсаревича. Такой ход, безусловно, добавлял сопернику класса, но самому Новаку пришлось выходить на корт уставшим. Впрочем, то же можно было сказать о Хачанове.

Травма Джоковича и три отыгранных матчбола

В результате болельщики стали свидетелями по-настоящему захватывающего противостояния, в котором уступать не хотел никто. Первый сет остался за россиянами, которые сумели проявить характер. В четвёртом гейме сербы сделали брейк и повели — 3:2. Но Хачанов с Рублёвым моментально ответили своим, а затем взяли ещё три гейма подряд. Оправиться от такого удара соперники уже не смогли и вынуждены были капитулировать.

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Вторая партия складывалась по схожему сценарию. Россияне вновь уступали, но сумели в тяжёлый момент взять чужую подачу. К сожалению, в решающий момент Андрей с Кареном дрогнули. Причём Джоковичу при счёте 5:4 в пользу его команды потребовалась помощь врача. Вторую ракетку планеты беспокоил локоть. Однако, вернувшись на корт, он едва ли не в одиночку вынудил оппонентов капитулировать.

В заключительном же сете теннисисты уже старались лишний раз не рисковать и уверенно брали свои подачи. Исключение составили лишь пятый гейм, в котором Джокович и Троицки отыграли двойной брейк-поинт на своей подаче, и десятый, когда Рублёв и Хачанов проделали путь до 0:30, прежде чем опомнились.

В итоге всё решилось на тай-брейке, который вышел невероятно нервным. Достаточно сказать, что соперники проиграли 11 подач из 18. Сербы трижды зарабатывали матчболы, но ни один из них не смогли реализовать. К восторгу публики, россияне их героически отыгрывали. Когда же Андрей и Карен повели сами, дрогнул Джокович. Так сборная России вырвала победу со счётом 10:8 и впервые за 11 лет пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса.