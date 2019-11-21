Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

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Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
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На групповом этапе россияне обыграли Хорватию (3:0) и уступили Испании (1:2). При этом испанцы также победили хорватов со счётом 3:0.

Таким образом, российская сборная досрочно стала одной из двух лучших команд, занявших второе место в своей группе.

В составе сборной России на турнире выступают Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису проиграла Испании в Кубке Дэвиса.

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