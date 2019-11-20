Сборная России по теннису проиграла Испании в Кубке Дэвиса

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Мужская сборная России по теннису уступила Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде.
Сборная России по теннису проиграла Испании в Кубке Дэвиса
  • © РИА Новости

В третьей, решающей игре Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу в парной встрече со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность заключительного противостояния составила 1 час 22 минуты. 

Таким образом, Россия проиграла Испании со счётом 1:2 и теперь может не выйти в плей-офф. Судьба россиян будет зависеть от матча Испания — Хорватия, который состоится 20 ноября.

Ранее Карен Хачанов потерпел поражение от Рафаэля Надаля в матче Кубка Дэвиса.

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