Сборная России по теннису проиграла Испании в Кубке Дэвиса

Мужская сборная России по теннису уступила Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде.

В третьей, решающей игре Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу в парной встрече со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность заключительного противостояния составила 1 час 22 минуты.

Таким образом, Россия проиграла Испании со счётом 1:2 и теперь может не выйти в плей-офф. Судьба россиян будет зависеть от матча Испания — Хорватия, который состоится 20 ноября.

Ранее Карен Хачанов потерпел поражение от Рафаэля Надаля в матче Кубка Дэвиса.